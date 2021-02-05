花蓮男狩獵遭誤擊噴血休克　警提醒用槍守則...第4點很難但超重要

▲黑鷹直升機出動在溪床上空進行吊掛救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮3名男子4日夜間各持自製獵槍相約到萬榮鄉二子山狩獵，其中潘姓男子疑遭獵槍誤擊，左胸及手臂受傷大量出血，同行友人步行2個多小時至警所報案，5日凌晨消防隊派遣救援，並通知空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛下山送醫急救。

轄區西林派出所表示，5日凌晨許男趕來報案，稱他與另2名友人4日晚間各持一把自製獵槍至二子山區狩獵，於21時許聽聞潘男呼救聲，才發現潘男左胸及手臂受有槍傷，經協助初步止血後隨即下山向西林派出所求援。

▲男子受槍傷造成開放性氣胸、血胸，呈現重度休克狀態。

消防局鳳林分隊由分隊長張志勇率隊員曾祥霖、李浩3警消，配合西林派出所人員組成8人隊伍，攜帶衛星電話及溯溪裝備等救護救援器材，於凌晨1時13分出發，至3時30分接觸患者，仍有生命徵象，但生命徵象十分微弱。救援人員研判，槍傷患者開放性氣胸、血胸，呈現重度休克狀態，由於靠人力搬運過程還得多次渡溪，至少需耗費4個多小時，且移動過程恐造成患者更多出血，因此留在原地待救。

▲黑鷹降落德興棒球場將男子交由救護人員緊急送醫急救。

5日凌晨6時左右空勤總隊第一大隊出動黑鷹直升機起飛，6時25分抵達傷患現場進行吊掛，6時45分直升機飛抵花蓮德興棒球場旁空地，將傷患交由地面救護人員，後送花蓮慈濟醫學中心進行急救。

鳳林警分局表示，上週才針對用槍安全進行宣導，沒想到居然又出事再次提醒原住民如持有未登記之自製獵槍，依槍砲彈藥刀械管制條例第20條規定，處新台幣2千元以上2萬元以下罰鍰，非原住民持用土造獵槍，則依槍砲彈藥刀械管制條例第8條規定移送法辦，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新台幣7百萬元以下罰金。

鳳林警方表示，為避免自製獵槍誤傷案件發生，提醒自製獵槍使用者牢記以下要點：1、槍口永遠要指向安全的方向；2、永遠假設槍內已有彈丸待擊發；3、除真正射擊，手指不可觸碰板機；4、射擊時先確定目標所在及其後方有無安全顧慮。