　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮男狩獵遭誤擊噴血休克　警提醒用槍守則...第4點很難但超重要

▲黑鷹直升機出動在溪床上空進行吊掛救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

黑鷹直升機出動在溪床上空進行吊掛救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮3名男子4日夜間各持自製獵槍相約到萬榮鄉二子山狩獵，其中潘姓男子疑遭獵槍誤擊，左胸及手臂受傷大量出血，同行友人步行2個多小時至警所報案，5日凌晨消防隊派遣救援，並通知空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛下山送醫急救。

轄區西林派出所表示，5日凌晨許男趕來報案，稱他與另2名友人4日晚間各持一把自製獵槍至二子山區狩獵，於21時許聽聞潘男呼救聲，才發現潘男左胸及手臂受有槍傷，經協助初步止血後隨即下山向西林派出所求援。

▲黑鷹直升機出動在溪床上空進行吊掛救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

男子受槍傷造成開放性氣胸、血胸，呈現重度休克狀態。

消防局鳳林分隊由分隊長張志勇率隊員曾祥霖、李浩3警消，配合西林派出所人員組成8人隊伍，攜帶衛星電話及溯溪裝備等救護救援器材，於凌晨1時13分出發，至3時30分接觸患者，仍有生命徵象，但生命徵象十分微弱。救援人員研判，槍傷患者開放性氣胸、血胸，呈現重度休克狀態，由於靠人力搬運過程還得多次渡溪，至少需耗費4個多小時，且移動過程恐造成患者更多出血，因此留在原地待救。

▲黑鷹直升機出動在溪床上空進行吊掛救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

黑鷹降落德興棒球場將男子交由救護人員緊急送醫急救。

5日凌晨6時左右空勤總隊第一大隊出動黑鷹直升機起飛，6時25分抵達傷患現場進行吊掛，6時45分直升機飛抵花蓮德興棒球場旁空地，將傷患交由地面救護人員，後送花蓮慈濟醫學中心進行急救。

鳳林警分局表示，上週才針對用槍安全進行宣導，沒想到居然又出事再次提醒原住民如持有未登記之自製獵槍，依槍砲彈藥刀械管制條例第20條規定，處新台幣2千元以上2萬元以下罰鍰，非原住民持用土造獵槍，則依槍砲彈藥刀械管制條例第8條規定移送法辦，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新台幣7百萬元以下罰金。

鳳林警方表示，為避免自製獵槍誤傷案件發生，提醒自製獵槍使用者牢記以下要點：1、槍口永遠要指向安全的方向；2、永遠假設槍內已有彈丸待擊發；3、除真正射擊，手指不可觸碰板機；4、射擊時先確定目標所在及其後方有無安全顧慮。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪：先知
女星親睹曾國城「撞胸現場」　還原上半身接觸2秒感受
網點名他也性騷雞排妹　許效舜回應「還原現場」
快訊／《白色巨塔》韓女星癌逝　享年44歲
簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹1句話毀名節：當大家都癡漢？
00882瘋搶7%股利　不敗教主曝「封關前操作」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嗜賭父入獄還寄信討錢　2子女幫扛債！前妻194字心聲助攻獲勝

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

花蓮男狩獵遭誤擊噴血休克　警提醒用槍守則...第4點很難但超重要

快訊／嘉義市貨車翻覆！貨物散一地「車身撞爛」　3傷送醫

物流公司涉地下匯兌…金流17億up！「東京著衣」也涉案　3業者交保

快訊／國立海洋大學火警！地下室「濃煙狂竄」　警消搶救中

警出招脫外衣「感受我的溫度」　鬱女坐4樓外牆雨遮...秒獲救

遭控買票當選無效確定　宜蘭南澳鄉代廖俊傑賄選竟獲無罪確定

結伴上山打獵！花蓮男遭友誤擊左胸　噴血倒地命危…空勤急吊掛送醫

法官柯盛益辱罵律師「頭殼壞掉」遭免職轉任司法事務官

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

嗜賭父入獄還寄信討錢　2子女幫扛債！前妻194字心聲助攻獲勝

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

花蓮男狩獵遭誤擊噴血休克　警提醒用槍守則...第4點很難但超重要

快訊／嘉義市貨車翻覆！貨物散一地「車身撞爛」　3傷送醫

物流公司涉地下匯兌…金流17億up！「東京著衣」也涉案　3業者交保

快訊／國立海洋大學火警！地下室「濃煙狂竄」　警消搶救中

警出招脫外衣「感受我的溫度」　鬱女坐4樓外牆雨遮...秒獲救

遭控買票當選無效確定　宜蘭南澳鄉代廖俊傑賄選竟獲無罪確定

結伴上山打獵！花蓮男遭友誤擊左胸　噴血倒地命危…空勤急吊掛送醫

法官柯盛益辱罵律師「頭殼壞掉」遭免職轉任司法事務官

因應中國打壓台灣！日本執政黨成立「專案小組」...討論對台政策

公用電依戶數分　他喊「家裡人少不公平」！網狂酸：去住透天

陸民間公司要融資8.6億造時光機　稱1年內可實現穿梭時空試驗

田中將大6日投入春訓　為不影響防疫特地公開行程

江啟臣新年影片談萊豬、關中天　批評蔡政府施政讓人民生活辛苦

嗜賭父入獄還寄信討錢　2子女幫扛債！前妻194字心聲助攻獲勝

台灣辦公室一日生變　美國挺不敵蓋亞那變心　外交粉專：進三步退一步

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

汪小菲出關！ 牽2孩上街被拍…女兒「優越比例」網驚：遺傳大S氣場

住宅掀起搶建潮　去年全台開工量13.4萬創12年新高　

社會熱門新聞

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

女騎士誤闖國道遭輾斃　夫還在加護病房

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

消防夫妻勒索麥當勞7060萬　兒跌斷手逼萬倍奉還

高雄屁孩曝霸凌原因　遭警無情打臉

鳳山少女爸：不想讓小孩也承受痛苦

即／調查局爆性騷醜聞！沙發壓學妹強吻摸胸

鋪路工人遭機具重輾　「身上有輪胎痕」不治

獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

更多熱門

相關新聞

鬱女坐4樓外牆雨遮　智警脫外衣「感受我的溫度」解危

鬱女坐4樓外牆雨遮　智警脫外衣「感受我的溫度」解危

台中市清水區1名18歲王姓女子長期罹患憂鬱症，日前忘了吃藥，情緒焦慮不安，加上家人都不在家，突然萌生輕生念頭，獨自坐在4樓陽台上作勢跳樓，警方獲報前往，王女看到警察靠近，突然歇斯底里大叫不要過來，女警王育琪機智換下警服穿便服，佯稱隔壁鄰居安撫「妳可以嘗試握著我的手嗎？感受我的溫度、不要衝動做出傻事」，最後順利將女子抱進家裡。

結伴上山打獵！花蓮男遭友誤擊左胸　噴血倒地命危

結伴上山打獵！花蓮男遭友誤擊左胸　噴血倒地命危

登山領隊走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

登山領隊走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

綠島小貓「水管緊卡脖子」無法脫困

綠島小貓「水管緊卡脖子」無法脫困

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

關鍵字：

狩獵誤擊左胸中彈出血休克黑鷹救援急救

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面