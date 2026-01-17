年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

▲相揪厝邊拼乾淨，新北市年終大掃除從石門出發。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年前大掃除是台灣家庭傳統的「年度重置」時刻。新北市環保局鼓勵市民提早行動，透過環境整理、垃圾清除，將霉運掃除，迎接好運、財氣與福氣。今（17日）上午於石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應「相揪厝邊，作伙拼乾淨」，以實際行動整理環境，迎接煥然一新的農曆新年。

環保局長程大維表示，「環境好不好，看里長就知道」最能貼近在地生活。里長與志義工是環境維護的第一線守護者，從日常巡查、道路清潔、資源回收、污染通報、登革熱防治到環境教育宣導，皆親力親為。目前新北市已有超過七成的里訂定每週或每兩週固定打掃的「環境清潔日」。此外，推動逾十年的「里環境認證」已建立深厚夥伴關係，去年共805個里參與，參與率達78%，創歷年新高，展現「環境要好，靠的是夥伴的力量」已成市民共識。透過基層扎根，讓城市各角落愈掃愈乾淨。

▲環保局長及石門區長與石門所有里長共同宣誓年終大掃除。

環保局提醒，年終大掃除應採「內外兼顧」策略。戶外部分可加強清掃住家周邊道路、後巷，清除積水容器與閒置物品，降低環境髒亂及病媒孳生風險；室內部分建議優先選用具「環保標章」的清潔劑，兼顧清潔效果與環境友善。清潔時應注意安全防護，如配戴口罩、手套，避免直接接觸灰塵與髒污，並保持通風；同時避免混用不同類型清潔劑，依產品標示正確使用，確保安全。

此外，年終清理務必落實垃圾分類，依規定分為一般垃圾、廚餘及資源回收三類交付。廚餘請先瀝乾水分，再交由循線垃圾車廚餘桶清運；相關資源回收項目與排出方式，可至環保局「回收物品易查通」網站查詢。若需於年前清運大型家具，請於2月6日（五）前向所在地清潔隊預約登記；2月7日（六）至2月16日（一）期間登記者，僅受理年後清運預約服務。

環保局表示，本次年終大掃除活動從「台灣頭」石門區起跑，旨在傳遞「自己的環境自己顧」理念，讓環境整潔成為日常習慣。未來將持續結合各區力量推動清潔與宣導行動，提升市容與生活品質，讓全民在新的一年「馬」力全開，迎接充滿希望與幸福的新年。

▲環保局長程大維致詞。

▲石門區長吳家兆致詞。

▲石門吳家兆區長與環保志義工一同清掃環境。

▲石門區尖鹿里環保志義工整理環境。

▲環保志義工清除積水容器。