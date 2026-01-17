　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

▲新北石門區率先打造乾淨迎新春。（圖／新北市環保局提供）

▲相揪厝邊拼乾淨，新北市年終大掃除從石門出發。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年前大掃除是台灣家庭傳統的「年度重置」時刻。新北市環保局鼓勵市民提早行動，透過環境整理、垃圾清除，將霉運掃除，迎接好運、財氣與福氣。今（17日）上午於石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應「相揪厝邊，作伙拼乾淨」，以實際行動整理環境，迎接煥然一新的農曆新年。

環保局長程大維表示，「環境好不好，看里長就知道」最能貼近在地生活。里長與志義工是環境維護的第一線守護者，從日常巡查、道路清潔、資源回收、污染通報、登革熱防治到環境教育宣導，皆親力親為。目前新北市已有超過七成的里訂定每週或每兩週固定打掃的「環境清潔日」。此外，推動逾十年的「里環境認證」已建立深厚夥伴關係，去年共805個里參與，參與率達78%，創歷年新高，展現「環境要好，靠的是夥伴的力量」已成市民共識。透過基層扎根，讓城市各角落愈掃愈乾淨。

▲新北石門區率先打造乾淨迎新春。（圖／新北市環保局提供）

▲環保局長及石門區長與石門所有里長共同宣誓年終大掃除。

環保局提醒，年終大掃除應採「內外兼顧」策略。戶外部分可加強清掃住家周邊道路、後巷，清除積水容器與閒置物品，降低環境髒亂及病媒孳生風險；室內部分建議優先選用具「環保標章」的清潔劑，兼顧清潔效果與環境友善。清潔時應注意安全防護，如配戴口罩、手套，避免直接接觸灰塵與髒污，並保持通風；同時避免混用不同類型清潔劑，依產品標示正確使用，確保安全。

此外，年終清理務必落實垃圾分類，依規定分為一般垃圾、廚餘及資源回收三類交付。廚餘請先瀝乾水分，再交由循線垃圾車廚餘桶清運；相關資源回收項目與排出方式，可至環保局「回收物品易查通」網站查詢。若需於年前清運大型家具，請於2月6日（五）前向所在地清潔隊預約登記；2月7日（六）至2月16日（一）期間登記者，僅受理年後清運預約服務。

環保局表示，本次年終大掃除活動從「台灣頭」石門區起跑，旨在傳遞「自己的環境自己顧」理念，讓環境整潔成為日常習慣。未來將持續結合各區力量推動清潔與宣導行動，提升市容與生活品質，讓全民在新的一年「馬」力全開，迎接充滿希望與幸福的新年。

▲新北石門區率先打造乾淨迎新春。（圖／新北市環保局提供）

▲環保局長程大維致詞。

▲新北石門區率先打造乾淨迎新春。（圖／新北市環保局提供）

▲石門區長吳家兆致詞。

▲新北石門區率先打造乾淨迎新春。（圖／新北市環保局提供）

▲石門吳家兆區長與環保志義工一同清掃環境。

▲新北石門區率先打造乾淨迎新春。（圖／新北市環保局提供）

▲石門區尖鹿里環保志義工整理環境。

▲新北石門區率先打造乾淨迎新春。（圖／新北市環保局提供）

▲環保志義工清除積水容器。

【更多新聞】

►快訊／影響4.6萬戶！基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑被聲押

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／RAIN唱到一半...突喊卡！
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

捐血做愛心還能「抽黃金」　彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

第八屆藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀大和尚悲心弘願

中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

捐血做愛心還能「抽黃金」　彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

第八屆藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀大和尚悲心弘願

中和驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北動保處即刻送醫復健

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

地方熱門新聞

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

19歲騎士自撞噴飛　慘墜9米山坡

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

南消友會第六辦事處捐救災無人機＋千元生日禮金

屏警科技執法地圖上線　讓駕駛少踩雷

桃園市「失業勞工子女助學補助」　開跑

交警走進高雄榮總台南分院提醒上下班遠離大車視野死角

強化公共場所防災意識南消後甲分隊前進南紡購物中心宣導

基隆劉銘傳隧道參觀熱潮　市府加強管理與交通改善

金門「這支消防栓」　消防員優惠

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓

更多熱門

相關新聞

新北社規師營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

新北社規師營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

新北市城鄉發展局今（17日）於貢寮國小舉行「2025年度新北市社區規劃師成果發表會」，今年共培育42位社造人才，輔導15組社區、社群及大專院校團隊，透過案例分享與現地觀摩，展現公私協力推動環境改造與地方共好的成果。

藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀和尚悲心弘願

藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀和尚悲心弘願

驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北即刻送醫復健

驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北即刻送醫復健

新北旗艦型日照中心啟用　侯友宜：持續強化長照服務

新北旗艦型日照中心啟用　侯友宜：持續強化長照服務

行動治理前進土城　侯友宜：多軌捷運翻轉城市

行動治理前進土城　侯友宜：多軌捷運翻轉城市

關鍵字：

新北市石門區年終大掃除環保局

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面