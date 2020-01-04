川普本不願在大選前冒險！　美媒曝擊斃伊朗將領「決策關鍵」

▲ 美國總統 川普 Donald Trump。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部證實，總統川普（Donald Trump）2日親自下令擊殺伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗也揚言復仇。美媒3日爆料，政府官員過去不斷敦促對伊朗採取更激進的行動，但川普本人其實並不願意在總統大選前貿然出擊，直到近來美國和伊朗支持的武裝組織在伊拉克發生衝突，才使川普走上強硬路線，恐怕一發不可收拾。

美國雜誌《國家利益》（The National Interest）2019年10月首度報導，美國數月來一直試圖將反伊斯蘭國（ISIS）的武裝力量引進反伊朗的行動。五角大廈指出，蘇萊曼尼必須為提供伊拉克民兵武器與訓練付出代價。美軍2003年入侵伊拉克後，這些民兵殺害數百名美國軍人。就在蘇萊曼尼被殺害以前，他們才在2周內多次發動襲擊。

伊朗支持的民兵組織「真主黨旅」（Kata'ib Hezbollah）被指於去年12月27日向駐伊美軍基地發射多枚火箭，導致一名美國民間承包商喪命。美軍2天後進行報復，打死數十名真主黨旅成員。真主黨旅則在新年前反擊，洗劫美國駐巴格達大使館。但美國直接殺死一名伊朗將軍報復代理人的攻擊，較外界預期的提早許多。

目前距離可能決定川普政府命運的美國總統大選只剩下幾個月，川普本不願在此時冒險。但與政府關係密切的專家此前預測，鷹派官員正逐漸突破川普選擇避戰的作風。全球政策中心（Center for Global Policy）副所長伊塔尼（Faysal Itani）在蘇萊曼尼死前3天受訪時曾透露，鷹派官員將擊潰伊朗視為崇高的目標，但若他們越線或引發不必要的衝突，可能會發現自己受到總統孤立主義的限制。

伊塔尼說明，鷹派官員最可行的辦法就是在經濟與外交上盡可能對伊朗施壓，而非任何可能被川普認為是直接挑釁的行動；最理想的狀況就是對伊朗施壓，逼迫伊朗首先採取行動，讓美國的報復險得正當，接著再加強施壓。然而，目前還不清楚民兵組織幾個月前加劇的襲擊行動是否與美國的制裁有直接關係。

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