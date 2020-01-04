SARS再起？陸港頻傳肺炎重症　疫苗大廠生產線升級備戰中

▲台灣自2003年SARS疫情絕跡後，其後10餘年並無相關狀況傳出，因此2003年國光生技受政府所託開發的SARS疫苗，也僅開發到臨床前，並未進入臨床試驗。不過國光表示，目前技術仍在，開發程序隨時可以重啟。

圖文／CTWANT

針對大陸武漢出現肺炎重症患者，再加上香港新增兩人造訪大陸武漢後出現不明肺炎病徵，港府已將風險應變級別從戒備升級到嚴重，各出入境口岸即日起加強檢疫措施。而國內疫苗大廠像是國光生技等，從去年底至今開會頻繁並啟動緊急應變，生產線等各部門隨時可升級備戰狀態。

面對新型流感或是SARS疫情可能再現的來勢洶洶，目前防疫第一道即是醫療院所，第二道為藥物，而疫苗則為終極目標。

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國光生技研發部指出，自從對岸武漢傳出不明肺炎消息以來，公司內部已經開會逾十次以上，隨時與衛福部、疾病管制署等相關單位掌握訊息進度之外，各部門像是研發部、品管部及生產線等，也一再確認及準備可能的緊急備料、出貨等流程，以達到全面備戰狀態。

目前是以重組蛋白質抗原方式來作為疫苗，非用病原菌，是一種「桿狀病毒的昆蟲細胞表達系統」，可以高效表達重組蛋白，與天然病毒粒子有極為相似結構，具有較好的抗原性和免疫原性，現已被廣泛地應用於多種熱門研究領域，如藥物研發、生長因子研究、癌症相關蛋白研究、基因表達調控等。

董事長詹啟賢曾說過他進入國光生技上市公司義無反顧心情，「國光生技是一家上市公司，面臨市場的商業競爭，戰戰兢兢，同時也要顧及國人面對SARS流行、流感、腸病毒疫情的生命威脅，扛起研發疫苗責任。」

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