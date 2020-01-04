2港女確診染「甲型流感」...港府啟動應變措施！專家：疫情會慢慢好轉

▲由武漢返港後到醫院求診的人數增至5名。（圖／翻攝星島日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北省武漢市近日爆發不明肺炎，而香港香港昨（3）日也新增了2例感染個案，2名女子在2周前曾前往武漢，不過事後證實，她們都是得了「甲型流感」。此外，香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼認為，香港的防疫措施方向正確，「相信疫情會慢慢轉好」。

湖北武漢爆發不明肺炎疫情，當地衞生健康委員會當時公布，總感染個案新增至44例，其中有11例情況較為嚴重。同時，香港醫管局昨日也透露，有2名返港女子曾到過武漢，並有發燒、呼吸道感染或肺炎等症狀，年齡分別為12歲及41歲，正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

不過事後證實，2名女子與早前另一名到大埔醫院的男子一樣，只是患有「甲型流感」。據悉，香港醫管局從去年12月31日開始，一共向衞生署呈報5宗相關個案，而其中2人目前已經出院。

▲香港特首林鄭月娥昨（3）日到高鐵西九站視察防疫情況。（圖／翻攝星島日報）

由於香港陸續出現從武漢返回後疑似肺炎個案，港府今（4）日公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並同時啟動嚴重應變級別，即時生效。

對此，香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼近日表示，香港的防控措施方向正確，疫情一定會慢慢轉好，而現時香港的防疫措施足夠，他也呼籲，市民不用太過擔心。

香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌提到，香港的措施已十分適當，且香港的負氣壓病房數量為全球最高，所以不用太擔心公院隔離設施不足的問題。

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