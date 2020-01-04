巨富淪巨負！「百億炒手」賠光10豪宅淪機車族　三餐吃什麼都「斤斤計較」

▲如今生活都成問題的陳聰明夫婦，希望悠克能好好的經營步上軌道獲利，才能償還債務。（圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

台股一萬兩千點樂透迎新年，股市人稱「百億炒手」的陳聰明夫婦竟淪為機車族，不但十棟豪宅遭到法拍散盡家財，還負債十多億元，這對54歲的夫妻檔首度受訪，揭開一段奇幻致富卻落難收場的人生歷程。

就在台股高唱一萬兩千點之際，2019年10月間，悠克更名為「鈞泰」，約二個月後進行董監事改選，董事長王立宏竟在現場高喊，「曾經涉及和旺、樂陞炒股案的『股市禿鷹』陳聰明，是這場臨時股東會的幕後黑手！」據悉，王立宏曾混過黑道，後來在陳聰明夫婦的幫助下「改邪歸正」，夫妻倆不但借住、借錢，還將悠克「委託」給王立宏，豈料竟落到「乞丐趕廟公」的下場。

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一名財經界人士說，王立宏指控陳聰明夫婦「禿鷹」，實在令人啼笑皆非，「大股東要如何放空自己？」面對遭王立宏背叛，蔣寶夏哭到沒眼淚地吶喊，「就是把他（王立宏）當家人，否則不會讓他媽媽、兒子住到我家，還給他一間房子住，就是基於信任。信任換來什麼，他的污蔑，還有要毀滅我們，才會有這麼深的痛。」

陳聰明這對「識股不識人」的夫妻，歷經「和旺事件」和「悠克事件」後，不僅賠掉十棟豪宅，還負債十億多元，如今夫妻倆在外租小公寓，只能以摩托車和捷運代步，連三餐要吃什麼都要「斤斤計較」！

陳家友人透露，這些年陳聰明夫妻最大的倚靠是家人，「陳聰明投資失利後，哥哥姊姊都二話不說地拿了房契給陳聰明周轉，陳聰明的事就是兄姊們的事。另外，一對兒子是支持夫妻倆最大的力量，陳家雖然家境富裕，兩個兒子卻都很樸實，常常拿獎學金還擔任教授助理，自己賺生活費，總是叮嚀父母一定要好好照顧自己。」

人生落難致此，陳聰明夫妻如今唯有努力走出下一步，「讓對的人，有能力的人去經營，才能讓所有人都重生。」儘管有十多億元欠款討不回來，依然選擇面對自己的債務，「花了大半輩子的代價，相信人性的光明面，我們如果改變這個想法，我們就不再是我們了。」期待他們也能明白黑暗的存在。

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