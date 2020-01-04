保費估漲5%！儲蓄險7／1起將「細分年齡層」逐一提高死亡保額

▲保單本質為轉嫁生活中可能遇到的風險。（圖／繪圖組）

圖文／CTWANT

今年7月1日起，民眾購買相關儲蓄險的保單，保障額度會比以前規定的高，而相對來說保費也會稍貴。業者評估，一般儲蓄險保費至少會漲5%，將影響買氣。

金管會這幾年為了整頓壽險業銷售高利儲蓄險，或是遏止銀行通路因可獲得較高的佣金多以「理財」方式話術推銷此類保單，偏離保險應是轉嫁生活中可能風險的歪風，再加上藉此讓保險公司財務結構穩健，有利接軌國際會計準則IFRS 17，自2020年7月1日起，將施行最新公布的壽險最低死亡門檻規定等措施。

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▲不同年齡層的保戶須支付其壽險保障費用。（圖／繪圖組）

新措施中，各年齡層需符合的死亡保障最低比率，被保險人16歲以上、30歲以下，死亡保障比率不得低於190%；31歲以上至40歲以下降為160%；41歲以上至50歲為140%；51歲以上至60歲為120%；61歲以上至70歲為110%；71歲以上至90歲為102%；90歲以上者必須維持100%。

若以類儲蓄險保單來說，不同年齡層的保戶須支付其壽險保障費用，因此提高死亡保障的保額，而降低儲蓄成分。

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