香港懷疑「武漢肺炎」個案7宗　港府啟動「嚴重應變級別」

▲香港瑪嘉烈醫院。（圖／翻攝自Google地圖）

記者劉亭／綜合報導

武漢爆發不明病毒性肺炎，已增至44例。香港陸續出現從武漢返回後疑似肺炎個案，港府4（今）日公布，「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，同時啟動嚴重應變級別，即時生效。

食物及衞生局局長陳肇始4日早上出席港台節目《星期六問責》表示，香港最新懷疑病例又多兩宗，總數增至7宗，其中4人已經出院，3人仍分別在瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院及屯門醫院追蹤觀察。

應變計劃是港府為應付「對公共衞生有重要性的新型傳染病」一旦爆發而擬定的準備和應變計劃，並採納三級應變級別。該三個應變級別（即戒備、嚴重及緊急）會按可影響香港的「對公共衞生有重要性的新型傳染病」的風險評估及其對社會造成的健康影響而啟動。

▲武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

因應國家衞生健康委員會通報武漢出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案，作出風險評估並啟動嚴重應變級別。在嚴重應變級別下，「對公共衞生有重要性的新型傳染病」對市民健康的即時影響屬於中等。

衞生署衞生防護中心發言人說，「『對公共衞生有重要性的新型傳染病』指此前不知道能令人類致病的病原體所引致的任何傳染病，但由於其特性或已改變，故不論其是否具備在人與人之間有效地傳播的能力，人類亦會受到感染。這類疾病可能在國際間傳播，引致公共衞生緊急事件」。

而現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種「對公共衞生有重要性的新型傳染病」。發言人也表示，港府會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，啟動或解除應變級別，並採取相應的防控措施。

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