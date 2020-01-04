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武漢肺炎涉及「新型病毒」！香港傳染病專家：相信「已經人傳人」

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▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲湖北省武漢市近日爆發不明肺炎。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者 鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市近日爆發不明肺炎，其中不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，重症11例。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良4日出席電台節目時表示，按現時公佈的資料顯示，事件涉及新型病毒，相信當地發生懷疑人傳人情況；香港政府的防禦措施一定要做好。

據《東網》報導，他解釋，武漢不明肺炎的個案發展情況已亮起紅燈，有不少個案與華南海鮮城有關，大機會病毒在海鮮城內經野味途徑傳人，「現時對事件了解似乎涉及新型病毒，若是經野生動物傳人，潛伏期可能只有3至5日，但個案數字在短時間內由27宗上升至44宗，因此有可能病毒會人傳人。」

他又指，大陸有最好的檢測儀器，武漢市有不同層級的生物保安設施，也有國家級可以處理危險病毒的情況；有理由相信用新方法追查在24至48小時內已找到可疑病毒，但要確認病毒，要使用兩個高水平的獨立實驗室做檢驗，「當局如果確認兩個樣本的病毒完全相同，應即時公佈。」

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲華南海鮮市場已「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

何栢良強調，今次是重大的傳染病事件，涉及呼吸道新病毒，屬於會經接觸傳病的個案，也無藥物治療；香港應要認清事件的嚴重性，在邊境口岸採取最嚴謹的檢疫措施，否則傳入香港的情況會相當嚴重，因在擠迫的環境內可能會快速傳播。

他又呼籲，港市民如果到大陸要避免到市場，在大陸期間也要隨身帶備口罩和消毒液，如曾有相對危險的接觸歷史，返港後應如實向醫護人員透露，以免發生快速傳染情況。

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