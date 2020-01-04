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黑鷹失事8將士殉職...台北101點燈「國人都是你們的家人」！幕後推手曝光

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▲▼101外牆掛上祈福語句。（圖／記者林妏純攝）

▲101外牆掛上哀悼感謝國軍殉職將士的語句。（圖／ETtoday記者攝，下同）

 記者戴若涵／綜合報導

空軍UH-60M黑鷹直升機2日上午執行春節慰勉行程時，在新北、宜蘭交界處失事，造成機上人員8死5傷，其中包括參謀總長沈一鳴上將也在罹難者名單之中，震驚台灣社會！台北101大樓3日晚間7時至9時以燈光秀出「悼念 總長 國軍將士」等文字，讓不少人為之鼻酸，而讓101秀出哀悼文字的幕後推手就是海軍中校劉佳志。

▲▼101外牆掛上祈福語句。（圖／記者林妏純攝）

黑鷹失事當晚，劉佳志隨即在個人臉書中PO文，「我不知道這樣做洽不洽當，但，我非常清楚，這是我應該要建議的，號召認同的網友複製分享以下文字或至101官網留下訊息，哀悼黑鷹殉職戰士。

致TAIPEI 101 MALL：
【您好，感謝貴公司耗費鉅資以絢麗的牆面及燦爛煙火迎接新年，讓世界看見臺灣，我們在國防部、空軍司令部及海軍司令部新年留守的官兵，藉視野開闊之便，也能將煙火燈景盡收眼底，讓執勤的官兵也能間接參與跨年活動，謝謝您們；
，惟，此刻國軍正面臨重大創傷，更是國家的損失，官兵悲慟不己，如今面對大樓五光十色迎新春的燈景，我們的心情已是沉重悲慟的，如果可以的話，能否建議公司稍稍熄燈示意，以撫慰殤痛或改以祈福字句，為亡者、傷者祈福呢？造成不便，敬請見諒】

▲▼網友湧入101臉書留言。（圖／翻攝臉書）

▲網友湧入101臉書留言。（圖／翻攝臉書）

許多網友見到PO文後隨即湧入台北101臉書留言！台北101小編則回應，「謝謝大家給我們101的建議，請給我們一些時間，讓我們看看能不能為總長、將士、同袍、眷屬、國人做些事情。誠摯感謝救援者，為傷者祈願亡者安息，傷者最終能一切平安，生者能夠節哀」。

最後台北101接受了大批網友的建議，3日晚間7時至9時，在大樓外牆上秀出，「致敬 國軍將士」、「謝謝您們 畢生守護我們的家」、「國人 都是你們的家人」、「悼念 總長 國軍將士」等文字，讓許多人看了都為之鼻酸！也紛紛到台北101留言感謝！

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