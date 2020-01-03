狂飆65秒驚悚畫面曝！台中拖板車「連闖2紅燈」猛撞貨車...1男1女命危

記者李忠憲、白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市南屯區精科路和向上路五段交叉路3日下午2時10分左右發生一起嚴重車禍！一輛拖板車及貨車翻覆，案發現場滿目瘡痍，馬路上散落了一地的車體零件、物品，還有大灘血跡，案發不久後，行車紀錄器畫面也曝光！

從畫面可看到，一輛拖板車一路狂飆，先是掃到一台正在停等紅燈的車輛，接著闖了第一個紅燈，逼得遭撞車輛猛按喇叭追上，車內行車紀錄器也將這幕全拍下，孰料，拖板車接著加速再闖第2個紅燈，當場猛撞小貨車釀禍。

▲▼車禍影像曝光，拖板車撞上貨車前還與一輛停等紅燈的自小客發生擦撞。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



警消人員獲報，出動救災車輛共7台及15名警消，發現1男1女已失去呼吸心跳，2人分別為小貨車駕駛及小貨車乘客，經初步救護處置後，已被送醫搶救；至於拖板車男駕駛則是多處擦傷、意識清楚，被緊急送往醫院治療。

這起車禍釀3人受傷，現場堵車大約1.5公里。詳細事件發生原因及經過仍有待警方調閱附近監視器以進一步調查釐清。

▲▼ 台中拖板車車禍撞擊瞬間曝光。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

▲▼車禍現場滿目瘡痍。（圖／記者白珈陽攝，下同）

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