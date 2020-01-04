馬英九桃園輔選趴趴走　痛批反滲透法是綠色恐怖實質戒嚴

▲馬英九前總統4日到桃園為黨籍立委候選人輔選，痛斥民進黨強行通過反滲透法是綠色恐怖。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

馬英九前總統4日到桃園為黨籍立委候選人站台拉票，還到傳統市場拜票爭取選民支持，馬英九表示，民進黨去年底強行通過反滲透法，是可怕、可惡、可恥的行動，根本不是為了反中國滲透而是為了打擊異己，世界上沒有民主國家這麼來對付人民的，民進黨的行為根本就是「綠色恐怖」與「實質戒嚴」。

馬英九4日上午先到平鎮區忠貞市場為第五選區的呂玉玲與第三選區的魯明哲兩位黨籍立委候選人掃街拜票，向攤商、選民爭取支持，隨後趕到蘆竹區為第一選區候選人陳根德站台助選，還發放鼠年春聯給選民，長長的排隊人龍足足有上千人。

▲馬英九前總統4日到桃園第一選區為立委候選人陳根德輔選並發放春聯。（圖／記者沈繼昌攝）

馬英九解說自己寫的春聯上聯是「金鼠風光無盡藏」，下聯則是「萬物熙和有餘香」，金鼠代表富裕和財富，熙代表觀喜，和代表和平，有餘香代表年年有餘，他寫得當然不如現場當眾揮毫的書法家，但優點就是沒有寫錯字，但還是拜託大家，下週六投票日，請把選民集中投給陳根德，讓他順利當選。

馬英九下午走訪楊梅區為第二選區的與吳志揚一起發放鼠年春聯，市議員涂權吉、周玉琴人與多位里長在埔心火車站前商圈掃街拜票，爭取選民支持。

▲馬英九前總統4日到桃園為第二選區立委候選人吳志揚站台，並與民眾握手致意宇發放春聯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

馬英九表示，他與吳志揚是建中、台大、哈佛的前後期學找學弟關係，對於這位專業有經驗的學弟非常肯定，吳志揚扛起大責競選楊梅、新屋、觀音、大園的立委，面臨對手強力競爭讓選情十分緊繃，下週六請大家務必出門投票，幫助他勝選。

馬英九說，民進黨趕在去年年底強行通過反滲透法，這是可怕、可惡與可恥的行動，因為反滲透法不僅範圍很廣、用語模糊且處罰很重，根本不是為了反中國滲透，而是為了打擊異己。

馬英九強調，蔡英文上任三年多，如果真的有這個需要，為什麼特別選在選舉前才通過？以台大教授蘇宏達被傳訊的事件為例，孫宏達不過是批評故宮南院的設計，就被警察傳訊兩個多小時，世界上沒有民主國家這麼來對付人民的，民進黨的行為根本就是「綠色恐怖」與「實質戒嚴」，籲請選民投票前一定要想清楚投給國民黨，來推翻民進黨的綠色恐怖。

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