黑鷹殉職將士英靈暫厝懷德廳　家屬不捨死別...哀痛見最後一面

記者邱中岳／台北報導

黑鷹直升機2日迫降墜毀烏來山區，造成8死5傷的悲劇，國防部在三軍總醫院懷德廳設立靈堂，其中多名殉職將士的家屬也在軍方安排下從各地前往靈堂，軍方也特別安排臨時住所給各地趕來的殉職將士家屬使用。

▲現場有家屬因身體不適，由親友以及軍方派人攙扶搭車離開。（圖／記者邱中岳攝）

這場悲劇造成8名將士殉職，包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長，因許多家屬分散在各地，軍方也特別安排將家屬接往台北見最後一面並處理相關後事。

▲國軍派車將家屬接往北市懷德廳處理後事，並安排家屬臨時住所。（圖／記者邱中岳攝）

3日當天除了總統蔡英文、副總統陳建仁以及前總統馬英九、高雄市長韓國瑜以及台北市長柯文哲等人均到場，但有家屬因太過傷心一度身體不適，事後由軍方派人攙扶送離開靈堂休息。

另外，不少殉職將士的長官、同袍也到場致意，其中包括前國防部長唐飛等人，期間不時可以看到家屬從側門進出，也有家屬不斷拭淚，最後晚上5時許，軍方也派3台中型巴士將家屬接回暫時休息的地方。

台北今一整天都陽光溫暖的氣候，但殉職將士家屬的內心卻是無比的冰涼與悲痛，原來不相識的他們，分別從苗栗、南投、台南甚至離島金門趕到台北來而相遇，但卻都帶著難過不捨的哀傷，靈堂更是充滿著死別的無比遺憾，令人不忍而鼻酸。

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