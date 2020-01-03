黑鷹墜毀案選戰停火　台東藍指控綠委劉櫂豪「你怎麼還在競選」

▲ 國民黨台東區域立委候選人張志明在3日下午舉行悼念會來向黑鷹空難者致意。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

2日發生在新北市烏來的黑鷹空難事件震驚全民，國民黨台東區域立委候選人張志明在3日下午舉行悼念會來向黑鷹空難者致意。張志明說，對手劉櫂豪消費黑鷹事件，競選團隊還在成功地區發送競選文宣，將宣傳車停放鬧區車格內，絲毫沒有停止競選活動；劉櫂豪陣營則回擊，不再對此事作政治口水戰。

張志明強調，劉競選團隊3日仍在成功地區發放競選文宣，他認為在此時刻，大家在碰上國家重大意外事件，不要將這件事情拿來消費。張志明表說，有民眾向他反映，在台東市區最熱鬧的中華路停車格內，停了1輛劉櫂豪的宣傳車，如果是原先長期放置那是不需要被批判的，但如果做表面功夫，嘴上說停止競選活動，甚至批評他舉辦原先就規畫的活動，讓人不禁懷疑居心叵測。在國難時刻，張志明希望所有候選人不要有任何競選活動。

對此民進黨台東區域立委候選人劉櫂豪辦公室發言人黃治維表示：2日發生不幸的黑鷹直昇機失事憾事，民進黨隨即要求同志停止公開競選活動3天，劉櫂豪競選總部立即停止正在進行的車隊掃街行程。黃治維強調，對於停止選舉活動都是在於個人對於不幸事件表達哀戚之意以及對罹難者家屬的尊重。此刻起競總不再對這起事件做政治口水，希望大家儘速走出傷痛，做好事故的善後及相關工作。

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