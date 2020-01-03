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尪開刀住院！她不得已帶孩相陪　護理師狂挖苦「發燒了吧」...人妻超心酸

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病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻最近都睡醫院，陪伴受傷開刀的老公，先前她將大寶託娘家照顧，但由於二寶還在喝母奶，也找不到人幫忙，所以只好帶著她；沒想到，有位護理師態度相當不客氣，不僅多次動作粗魯，甚至碰面就冷嘲熱諷一番，連孩子發燒，都要在一旁酸說「第一天我就告訴過妳，不要帶小孩來吧！」

人妻在爆怨公社發文訴苦，由於丈夫一周不能下床，連頭都不能抬高，家屬必須24小時在旁照顧，於是她將大寶託給娘家，二寶則跟著她住醫院，從第一天開始，有位護理人員發現孩子後，就不斷嘮叨，「沒別人能幫忙了哦」、「不要帶小孩來醫院，對小孩不好」、「把小孩丟給婆婆或媽媽顧啊」。

請繼續往下閱讀...

聞言，她無奈解釋，「已經把大寶帶回娘家了，不好意思再把二寶也丟回去，加上婆婆已經過世，大姑住國外，公公二姑要上班，已經沒人能幫忙了，我也不希望孩子來醫院啊，但真的沒辦法，真的很不好意思，不過白天小姑會跟我換手。」

從人妻那回解釋完，某位護理師就不待見她，每次查房都粗手粗腳，甚至撞到推車再說，「喔抱歉我沒看到」，再不然就是布簾拉很用力，次次都把小孩嚇醒，她第一時間起身安撫，就換來一句「請別人幫妳帶吧！」當她回說「我也很想，但真的找不到人」時，對方就會假裝沒聽見，然後無視她。

▲爸爸,父親,媽媽,母親,小孩,嬰兒,牽手,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原本看在護理人員辛苦的份上，人妻並沒有生氣也沒打算計較，結果一直到昨晚寶寶發燒，她終於忍無可忍了，「我帶寶寶去護理站，請她們幫忙量體溫，喜歡我女兒的護理師們紛紛圍上來安慰、心疼她，就是那個不待見我的小姐，默默在一旁碎念，『第一天住院我就告訴過妳不要帶小孩來吧！發燒了吧！』一席話讓我玻璃心碎了一半，我真的沒有後援了，也盡力保持安靜，沒有讓她打擾到別人，為什麼還要這樣？」

後來，小姑到醫院換手也碰上那位護理師，就算解釋了，對方依舊不依不撓。原po不禁想說，「如果能找，我們當然就找了，為什麼要讓自己累成這樣，還讓寶寶感冒生病？哪個當媽的人忍心，真的是逼不得已才出此下策，為什麼不能理解我一下呢？」

對此，網友們獻上安慰，也很能理解這種情況，「喝母奶，無後援，誰想帶小孩在醫院」、「醫院有規定不能帶小孩來嗎？意見這麼多幹嘛？如果有人手，誰想帶小孩來，若經濟能力允許，誰不想請看護幫忙」、「不是當事人話都說得輕鬆」、「辛苦了，沒有同理心」。

當然，有不少人留言緩頰，猜測對方可能是好意，也希望她能體諒醫護人員；還有網友建議，可以請看護顧大人，直言「小孩帶到醫院住真的不是明智之舉」、「醫院很容易發生感染，她不是沒同理心，是在提醒妳小孩會遭遇的風險」。

對此，人妻表示，「她絕對不是心疼我的孩子，還是什麼刀子嘴豆腐心，因為她平常看我的孩子，都是用瞪的或斜眼看的。」

►腦公！你不可以賴帳喔

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