老爸打來「開場白都一樣」！16秒掛斷...她眼神死　尪酸：到底誰才是他女兒

▲老爸打電話來，講了16秒就掛掉了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「誰家也是阿公寵孫女無極限，直接忽視自己親生女兒啦！」一名媽媽發文表示，每次爸爸打電話來，開頭幾乎都是先問候她女兒，一旦女兒睡著了，老爸就會直接掛電話，超短對話還害她被老公嘲笑「到底誰才是她女兒？」

一名辣媽在臉書「爆怨公社」中抱怨老爸，她表示，每次爸爸打給她，開頭一定是問及最愛的孫女，「蛋蛋咧？」如果原PO說孩子已睡，老爸就會抱怨「幾點而已就睡覺」，或者撇下「那沒事」3個字之後就掛電話，讓她連說一句「掰掰」的機會都沒有。

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「我的老天鵝啊！現在已經10點了！」原PO說，以前他們三姊弟小時候被規定8點半就要洗好澡，9點一定要睡著，不然就會被修理，沒想到爸爸現在對女兒竟然這麼寬容，「這是雙重標準，用在孫女身上就是不一樣。」

▲阿公寵孫無極限。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

原PO眼神死表示，只要女兒沒接電話，她和爸爸的對話內容幾乎都差不多，而且往往都只維持了十幾秒就沒了，就連一旁老公聽完都笑噴挖苦她「到底誰才是他女兒？顆顆。」

貼文一出，許多網友們都相當有共鳴，紛紛表示「我的更過分，上次出國買好料給孫女，我跟我老公卻只有本土芭樂？？」、「我外公對我媽也是，我媽說要吃糖果，他說路邊石頭撿來含一含就好」、「我老公回家沒帶小孩，公公一臉疑惑問：你來幹嘛」、「沒錯，真的是親爸」、「之前都不會打給我的，生了兒子後老爸每天打來視訊看孫子」。

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