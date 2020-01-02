託友買二手車！水煙一丟...6萬「行動蟑螂基地」駭人出土　他崩潰：滿滿都是

▲原po本身超怕小強，沒想到新的一年竟買來蟑螂屋。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友忙於工作，所以委託朋友幫找二手車，想買來載貨，沒想到挑中「恐怖行動巢穴」，竟有上百隻蟑螂定居車內，而且在施用水煙後，小強大軍更瘋狂逃竄，崩潰之餘他也不禁哀怨，「2020買了台連開都不敢開的車。」

男網友在爆怨公社發文提到，因為工作太忙，他之前託朋友找二手車，結果在年末出國之際，對方傳來兩張照片，一台黑色的4萬5，另一台則是香檳金6萬，「我大概看一下照片，選年份最新那款，想說幾萬元而已，不需要求多好，反正也是給員工大家方便開，或我偶爾載貨用這樣。」

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怎料，他回國交車時，發現車的型號根本不同，且手套箱竟出現最怕的小強，「我自己的車都非常乾淨，車上不讓吃東西，禁菸、垃圾也不能放，光是有蟑螂這一點我就不敢上車，所以只好請朋友幫忙，開回公司附近的停車格。」

當天，男網友請員工消毒車輛，第一次用噴霧式水煙，結果丟進車裡門一關，蟑螂全像逃難一樣亂竄，後來他們在自助洗車店使用吸塵器時，又鑽出了一隻。

▲本來看到一隻就受不了了，沒想到還有「大批親友」定居。（圖／翻攝自爆怨公社）

忍無可忍的他買來兩罐煙霧水煙，沒想到施用後竟衝出上百隻小強，「整整2天消毒4次，不管怎麼消毒，依然跑出來跟我哈囉，朋友說車很好開，就是蟑螂有點多而已，這已經不是好不好開的問題了，是有蟑螂我就不行啊！」

原po崩潰表示，「三字經都無法形容我內心的恐懼，真的是內心越抵觸的東西，就會一直來，而且滿滿一車，清理的時候，發現車上很多放爛的食物，所以買車一定要看車，真的是慘痛教訓。」

對此，網友們都直呼離譜，「非常無法接受，這比買了一台修修補補的車，還要驚悚恐怖N++++倍」、「我猜這台是行動蟑螂巢」、「這要送去給專門拆洗內裝的汽車美容店洗，他們會連底部隔溫保溫層都清到一乾二淨」、「我比較好奇前車主是做什麼的，竟然能夠把車搞得像動物園」。

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