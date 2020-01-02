約會都她買單！男友嫌錢少「妳去當直播主啦」　萬人全看傻...妹子硬起來了

▲剛出社會的她薪水並不多，但仍扛起兩人約會的花費。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友去年剛畢業，由於交往10年男友還是學生，家境又不好，所以平常約會開銷都是她負擔，最近對方嫌她薪水少，竟理直氣壯地要她當直播主，這無疑成為壓倒駱駝的最後一根稻草，讓她決定放掉這段感情。

女網友在dcard娓娓道來，出社會後，男友老是嫌她薪水太少，加上有哥們女友在當直播主，月收還高達10萬，於是最近不斷蠱惑她開直播，甚至叫她把錢拿出來養他。

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男方直說，「妳要不要乾脆也來開一下，反正就是跟別人聊聊天而已。我是想說我們錢好像不太夠用哈哈哈，你也不是不知道我家的狀況，錢不夠用要怎麼約會？」

一席話讓女網友傻眼，雖然擔負起約會開銷是她自願的，但她對直播行業沒有興趣，所以並不想遷就對方，怎料男友的態度更令人心寒，竟回說「妳認真嗎？妳就不能負點責任？妳這種態度是想分手嗎？」

▲沒想到，竟反過來嫌她薪水少，要她當直播主。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

聞言，原po不禁感慨，「跟他在一起也10年了，我的青春都在這個人身上，我該怎麼辦...要分手嗎？」同時，她表示，男友長相普通，與高富帥完全搭不上邊，雖然平常有在打工，但都拿去補貼家用，和買遊戲課金了。

對此，網友們紛紛回應，「分手啊，妳想養米蟲？自己不爭氣都怪環境還想要別人養」、「跟他斷絕所有關係，就是妳2020第一件要做的事情」、「為什麼他可以講的如此理直氣壯」、「身為女人請分手吧！交往10年不是重點，重點是他吃定妳阿，還沒結婚就這樣，未來有了孩子還得了」。

事後，原po透露，剛跟男友提分手，就接到對方母親的電話，希望我再給他一次機會，想跟我當面聊聊，不過最後還是正式提出分手，接下來也會慢慢調適心情。

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