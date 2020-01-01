華聞快遞／大陸2019年電影總票房642.66億元人民幣　觀影人次破7億

▲雄安新區4個片區控制性詳細規劃公示。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大陸2019年電影總票房642.66億元人民幣 7億人次觀影

大陸國家電影局31日晚間發佈2019年大陸電影「成績單」，當年全國電影總票房642.66億元人民幣，年增率增長5.4%，城市院線觀影人次17.27億。（中新網）

《河北》：雄安新區4個片區控制性詳細規劃公示

河北雄安新區容東片區、容西片區、雄東片區、雄安站樞紐片區控制性詳細規劃面向全社會進行公示。根據控規，容東片區中心規劃100公頃的金湖公園，容西片區明確提出規劃建設軌道交通，雄東片區規劃形成「一心、一軸、三帶、多組團」空間格局，雄安站樞紐片區將建設成為成熟的城市核心區，高鐵經濟發展形成規模。（新京報）

《青海》：青藏門戶開啟祈福燈會 打造「夜遊經濟」

在素有青藏門戶之稱的青海省海東市，一項名為「福佑河湟耀古驛站•萬家燈火醉平安」的燈會31日晚間開展。官方冀此佈局「旅遊+互聯網+金融」線上線下一體化生態圈，打造「夜遊經濟」。（中新網）

《四川》：成都推出全新火鍋夜遊專線 邀請創意跨年

成都文旅集團聯合市人才辦於31日推出2019成都火鍋節跨年特別活動——周遊列「鍋」。活動打造創意火鍋巴士，推出全新火鍋夜遊專線。（中新網）

▲成都推出全新火鍋夜遊專線。（圖／翻攝自中新網）

《香港》：跨年煙花倒數取消 香港酒店房價最高直劈七成

香港歷經長逾半年的社會動盪，終於迎來2019年最後一日，然而社會氣氛低迷，甚至取消跨年煙花倒數活動，再減遊客來港意欲。最直觀的是維港兩岸近年每至新年前夜扶搖直上的酒店房價，最高直劈約七成。（中新社）

《北京》：北京計畫2025年音樂及關聯產業年產值達1200億元人民幣

《關於推動北京音樂產業繁榮發展的實施意見》記者會31日在北京舉行。意見提出，2025年北京市音樂及其關聯產業年產值達到1200億元人民幣。（中新網）

《福建》：第五屆「海絲」國際旅遊節落幕

為期4天的第五屆「海上絲綢之路」（福州）國際旅遊節31日在福州落幕。本屆旅遊節以「共建海絲之路，共促文旅繁榮」為主題，國際化色彩濃鬱，吸引了35個「一帶一路」沿線國家和地區近千名嘉賓相聚福州，共同促進「海絲」沿線國家和地區文化旅遊合作。（中新網）

《甘肅》：蘭州新區：2019年GDP增速再創新高 年增率增長18.5%

蘭州新區黨工委辦公室公佈，這一年，新區經濟增速再創新高，地區生產總值年增率增長18.5%，連續多年保持國家級新區增速第一；固定資產投資年增率增長20%，其中工業投資增速達67%，年增率提高了103個百分點，招商引資引進產業項目136個，總投資660億元人民幣、增長18.7%。（澎湃新聞）

▼青藏門戶開啟祈福燈會 。（圖／翻攝自中新網）