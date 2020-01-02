華聞快遞／全面降準！大陸央行宣布釋放3.4兆資金

▲大陸央行宣布釋放8000多億元人民幣。（圖／CFP）

《北京》全面降準！大陸央行宣布釋放3.4兆資金

大陸央行1日宣布，將於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）。大陸央行有關負責人表示，此次降準是全面降準，釋放長期資金8000多億元（人民幣，下同，台幣約3.4兆，有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本。（中新社）

《廣東》佛山GDP首次突破4.2兆 廣東省迎來第三座兆級城市

廣東佛山市長朱偉透露，2019年佛山地區生產總值突破1兆億元（台幣約4.2兆）大關，成為廣東省繼廣州、深圳之後第3座GDP超過兆元的城市。（中新社）

《西藏》西藏農牧業科技進步貢獻率達49%

西藏自治區科技廳指出，2016年以來，西藏共落實國家和自治區科技研發投入10.98億元，科技進步對農牧業發展的貢獻率達到49%，過去的粗放耕種、靠天養畜的原始農牧業模式已漸行漸遠。（中新社）

《黑龍江》哈爾濱機場2019年旅客吞吐量達2077萬人次

哈爾濱機場1日下午發布消息，哈爾濱機場去（2019）年共完成旅客吞吐量2077.9萬人次，實現運輸飛行起降146671架次，年增率分別增長1.7% 、0.6%，旅客吞吐量連續4年位居東北四大機場首位。（中新社）

▲哈爾濱飛機場。（圖／中新社）

《北京》大陸正式實施《外商投資法》、《優化營商環境條例》

大陸從2020年1月1日開始，正式實施《外商投資法》及《優化營商環境條例》，以法治方式營造一流的營商環境，並透過創新體制機制、強化協同聯動、完善法治保障，對標國際先進水平，為各類市場主體投資興業營造穩定、公平、透明、可預期的良好環境。（中新社）

《北京》陸企對「一帶一路」沿線國家投資累計超1千億美元

大陸近年來與「一帶一路」沿線國家雙向投資不斷深化。大陸商務部副部長錢克明近日表示，「目前，中國企業對沿線國家的投資累計已超過1000億美元，沿線國家對中國的投資也達到480億美元。」（中新社）

《福建》福州新區4年吸引投資超過9千億人民幣

福州新區自2015年8月30日獲批成立以來，已累計完成投資9100多億元，建成及部分建成約280多個項目，開工及部分開工則達到530多個，地區生產總值年均增長10.4%。（中新社）

《內蒙古》突破5700萬噸！大陸最大油氣田「長慶油田」年產量創歷史新高

中國石油天然氣集團有限公司透露，截至2019年12月30日22時，長慶油田2019年生產原油2416萬噸，天然氣412.3億立方米，折合油氣當量5701萬噸，與去年實際產量相比增長237萬噸，創下該油田年產油氣當量的最新紀錄。（澎湃新聞）

▼長慶油田年產量創歷史新高。（圖／翻攝長慶油田微博）