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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／廣東印發加快發展海洋六大產業行動方案

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▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》廣東印發加快發展海洋六大產業行動方案

預計到2021年廣東省海洋六大產業發展指標體系建立健全，產業高質量發展取得顯著成效，實現產業增加值1800億元（人民幣，下同）左右，年增速達20%以上，佔占全省海洋生產總值達8%以上，打造2—3個產值超千億元級的產業集群。（南方日報）

《貴州》貴州省17個高速公路省界收費站全部撤站

貴州省日前如期完成17個高速公路省界收費站撤站任務，並於2020年1月1日零時與大陸全國同步實現高速公路並網切換，啟用ETC門架計費系統，實現不停車快捷收費。（貴州日報）

《北京》商務部：12月23日-29日食用農產品價格較前一周上漲0.2%

據大陸商務部網站消息，12月23日至29日大陸全國食用農產品市場價格比前一周上漲0.2%，漲幅比前一周收窄0.5個百分點，生產資料市場價格比前一周下降0.2%。其中豬肉、牛肉批發價格分別為每公斤43.87元和67.75元，分別上漲0.3%和0.1%，羊肉批發價格為每公斤63.16元，下降0.2%。（中新社）

《上海》2020年春運長三角鐵路列車開行數同比增10.8%

在即將到來的春運中，長三角鐵路計劃安排開行圖定旅客列車1000對，增開旅客列車276對；開行列車總數達1276對，同比增加124.5對，同比增長10.8%。（中新社）

▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

《甘肅》甘肅推十大冬春主題旅遊

甘肅省文化和旅遊廳31日披露，該廳推出「豐收了·遊甘肅」十大冬春旅遊主題產品喜迎雙節，涉及絲路文化研學之旅、「莫高精神」守望之旅等旅遊項目。（中新社）

《山西》山西高速公路調整收費標準　預計貨運成本平均下降0.3%

2019年12月31日24時起，山西省與大陸全國同步取消高速公路省界收費站。屆時，山西高速公路執行新的收費模式和收費標準。據相關部門的初步調查，按照擬定的貨車通行費收費標準測算，並疊加差異化優惠後，山西全省貨物運輸成本平均下降0.3%，物流運輸成本下降0.1%。（中新社）

《湖北》長江幹線年貨物通過量達29.3億噸

2019年長江幹線貨物通過量達29.3億噸，同比增長8.9%，連續多年穩居世界內河首位。此外，三峽樞紐通過量1.48億噸；長江幹線港口貨物吞吐量31.6億噸，同比增長11.3%；完成貨櫃吞吐量1940萬標箱，同比增長10.9%；均刷新歷史紀錄。（新華社）

《海南》海南省今起投放第四批儲備凍豬肉

2020年元旦來臨、春節臨近，為進一步繁榮和調控節日肉品市場，按照省糧食和物資儲備局制定的省級凍豬肉儲備應急保供投放實施方案，我省從2020年1月1日起至2月29日，向市場投放第四批儲備凍豬肉，重點保障重大節假日及旅遊旺季需求。（海南日報）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

ET快訊
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