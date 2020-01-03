沈一鳴等8將士殉職…AIT美國國旗「罕見降半旗」　日交流協會發文哀悼





▲針對黑鷹直升機墜毀釀8死5傷，美國在台協會（AIT）降半旗以示哀悼。（圖／AIT提供）

記者袁茵、陶本和／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，使總統蔡英文下令全台國防軍事單位下半旗哀悼。美國在台協會（AIT）3日罕見降半旗以示哀悼，日本台灣交流協會也發文深表哀悼之意。

針對黑鷹直升機墜毀，造成參謀總長沈一鳴在內的8位將士殉職，美國在台協會處長酈英傑表示，AIT對於此事件深感哀慟，美國在台協會代表美國向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意，同時祝福生還者早日康復。

酈英傑說，許多過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈一鳴及其他罹難同仁共事愉快，一同致力促進美台的安全合作，這些不幸喪生的好朋友與曾經共事的夥伴將會常留在所有同仁的心中，希望AIT對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。

酈英傑表示，能有機會和沈一鳴共事、一同促進美台安全關係，他感到非常榮幸，沈一鳴是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友，「我會非常懷念他！」而美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

除了AIT之外，日本台灣交流協會也於2日深夜在臉書發文表示，「對於包括沈一鳴參謀總長在內的八位人員因公殉職，我們深感震驚與哀慟。在此為罹難者祈求冥福，對其遺族與同事深表哀悼之意，並願生者身心早日康復。」

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▼日本台灣交流協會為罹難者祈求冥福，對其遺族與同事深表哀悼之意。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書粉專）