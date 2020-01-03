影／蘇貞昌、陳其邁赴三總探視傷者　低調赴懷德廳向罹難將士致意

記者袁茵、徐政璿、楊蕓／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁3日上午前往三總探視傷者，以及赴懷德廳弔唁，向8位殉職將士致意。





▲行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

黑鷹直升機UH-60M在山區迫降墜毀造成8死5傷，參謀總長沈一鳴等罹難者和傷者在2日晚間都送抵內湖三軍總醫院。國防部於三軍總醫院懷德廳臨時靈堂供各界弔唁致意，並在入口處舉行軍禮迎靈。

蘇貞昌、陳其邁3日上午9時30分抵達三總探視黑鷹傷者，上午10時赴懷德廳弔唁，向8位殉職將士致意，但一路上皆低調不接受訪問。

黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。內政部長徐國勇3日上午7時30分赴三總德懷聽致意，隨後依時間序為8時總統蔡英文，9時前總統馬英九，10時行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁，10時30分親民黨主席、總統候選人宋楚瑜。

此外，國民黨副主席郝龍斌也於9時30分率兩名國民黨立委費鴻泰和賴士葆赴懷德廳致意。

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▼蘇貞昌、陳其邁探視UH-60M黑鷹直升機失事生還者。（圖／記者宋良義攝）