影／宋楚瑜赴懷德廳向黑鷹罹難者致意　李鴻鈞、張碩文陪同

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇，為了讓社會聚焦救援，國、民兩黨紛紛宣布暫停選舉行程，而民眾黨先是取消直播後，接著也跟進宣布取消競選行程。柯文哲3日受訪時說，典型的行政優勢，既然中央政府先說要停止，我們當然是也跟著停止；柯表示，調查結果沒有出來之前，也沒有必要多講，就是靜觀其變。