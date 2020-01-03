快訊／弔唁黑鷹殉職將士　韓國瑜預計14：00赴靈堂致意

▲韓國瑜。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、徐政璿／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。國民黨總統候選人韓國瑜已於2日宣布取消競選活動，並且預計在3日下午2時00分前往三總懷德廳弔唁，以及慰問家屬。

「今夜必定是個傷心之夜…」韓國瑜3日深夜在臉書上表示，「聽說人過世之後都會變成天上的星星。今夜多了八顆閃爍的星星，那麼美麗，但仰望時我們卻忍不住眼角酸澀。」

韓國瑜說，黑鷹墜機讓國家突然失去8名棟樑，「無數愛他們之人的笑容也一併消失了…」培育出一位優秀將才需要花費許多心血，「多年的訓練、國家的寄望以及自身的毅力，缺一不可，更重要的是還要有令人折服的領導能力。」

韓國瑜提到，據他所知，沈一鳴參謀總長十分得人心，儘管是只有一面之緣的士兵也感念他的好，國家失去了沈一鳴，是無價的損失。

韓國瑜同時也呼籲，在這舉國哀痛時期需要齊心祈福，請大家不要再妄議無根據的傳言、不要再挑起是非，同時宣布停止3日所有活動，「我只願傷者可以儘快度過大劫，與家人團圓；而逝去的八位英雄，我相信他們也不是真正消失了，他們會以另一種方式，繼續保護國家如同他們在世一樣！」

黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。內政部長徐國勇3日上午7時30分赴三總懷德廳致意，隨後依時間序為8時總統蔡英文，9時前總統馬英九，10時行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁，10時30分親民黨主席、總統候選人宋楚瑜。

此外，國民黨副主席郝龍斌也於9時30分率兩名國民黨立委費鴻泰和賴士葆赴懷德廳致意。

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