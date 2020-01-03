快訊／蔡英文10時召開「軍事會談」：盼軍人都能夠恪守崗位

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國軍黑鷹直升機2日墜毀在新北市烏來山區，造成機上13名人員共有5人獲救，參謀總長沈一鳴等8人罹難，總統蔡英文3日上午8時前往三總探視黑鷹傷者，並悼念罹難軍官。蔡英文表示，將在10點召開「國防軍事會談」，除了盤點整個軍事的準備情況，希望在這樣變故的情況下，整體的軍事人員都能夠恪守崗位，保衛國家，也將向弟兄傳達他們很辛苦。

國防部一架黑鷹直升機2日上午7時55分自松山機場起飛，前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因墜毀在新北市烏來山區，13名人員共有5人獲救、8人罹難。罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官葉建儀和劉鎮富以及1名機工長士官許鴻彬。

蔡英文3日上午在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇以及陸海空三軍總司令的陪同下，赴懷德廳向罹難軍官致意，稍後將於10時在總統府召開「國防軍事會談」。

蔡英文受訪時表示，「國防軍事會談」主要是盤點整個軍事的準備情況，也希望在這樣變故的情況下，整體的軍事人員都能夠恪守崗位，保衛國家，讓台灣持續處在一個安全狀態，此外，也是要利用軍事會談，向弟兄傳達他們很辛苦，「他們為國家付出也很多，我們真的很感謝他們的付出。」至於整體的士氣，蔡英文說，「我想我們跟部長都有持續關注，整體情況是平穩的。」

選前倒數9天，黑鷹直升機2日傳出墜毀意外，全台不分藍綠為罹難者致哀，除了總統蔡英文宣布停止所有競選行程，國民黨總統候選人韓國瑜、時代力量、民眾黨、親民黨也紛紛取消選舉活動。

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