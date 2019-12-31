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3女買烤肉險吞「謎樣藍色膠囊」　嘴突傳噁味又吐出「白色大藥丸」！

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▲土耳其烤肉（Kebabs）。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲英國3名女子叫了土耳其烤肉（Kebabs）外賣，卻在裡頭發現謎樣藥丸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國西薩塞克斯郡（West Sussex）發生一起離譜案件，3名二十多歲女子29日凌晨叫了「土耳其烤肉」（Kebabs）外賣，其中一人拿叉子吃，竟看見肉裡藏著一粒奇怪藍色膠囊，此時嘴巴也突然傳來噁心味道，吐出來以後發現，咀嚼過的食物裡還藏著另一顆白色藥丸。據了解，警方已經逮捕2名男子，但仍不清楚犯案動機。

This is REALLY startling.

Daily Mail 發佈於 2019年12月30日 星期一

綜合《每日郵報》、《鏡報》報導，其中一名受害者在社群媒體上揭露這次可怕經驗。她表示，3人晚上一起外出，回家後叫了土耳其烤肉外賣，朋友拿起叉子享用，撥開肉卻發現一粒藍色膠囊，裡面含有4粒小藥丸。

受害者表示，朋友此時「發現嘴巴裡出現可怕味道，把食物吐出來，裡面有一粒更大的藥丸。」她說，幸好當時使用叉子吃烤肉，才沒有把不明藥物吃下肚，但大家全都嚇壞了，立即報警處理。

▲藥物是否有療效，你的腸道菌決定？（圖／pixabay）

▲女子在烤肉中發現奇怪藥丸，警方已經逮捕2名嫌犯，但犯案動機仍不清楚。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

據了解，塞薩克斯（Sussex）警方循線找到2名男性，分別是30歲與42歲，依涉嫌「蓄意下藥造成嚴重身體傷害」的罪名逮捕嫌犯。督察長卡特（Jon Carter）說，同仁立刻採取行動，也與區議會等組織合作，加強保護措施，希望大眾放心。

卡特坦言，調查仍處於早期階段，「究竟發生什麼事情，涉案人員的動機都還沒有完全釐清」，但他強調，目前沒有任何證據指出還有類似案例，或者特定團體、組織與案情有所關聯。
 

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