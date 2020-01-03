黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　搜救員：現場這點是「5人生還關鍵」





▲黑鷹墜毀現場。（圖／記者游芳男攝）

記者錢玉紘／綜合報導

空軍黑鷹直升機於2日不幸失事，造成8人死亡。現場搜救人員指出，在現場看到直升機頭卡在土裡，機身沾滿泥濘，判斷是直升機墜地之後經過「劇烈翻滾」，撞擊力道之大，讓直升機瞬間擠壓變形，附近的樹木也都被壓垮，變成一片空地。另外當時機上人員的座位圖也曝光，可以看到生還者幾乎都在後排，可能也有關聯。

據搜救人員研判，直升機應該是「重墜地」，機頭部位最先碰到地面，才導致坐比較前排的人員受到大力撞擊罹難。新北市搜救員指出，到現場後發現，直升機側躺、機首蹭在地面還沾滿了泥濘，機艙則被嚴重擠壓變形，整架飛機幾乎變成廢鐵，另外有許多樹木都被壓垮，推測直升機可能有劇烈翻滾，才造成側躺、螺旋槳碎成多塊的慘況。

另外，周遭並沒有燃燒的痕跡，不排出是因失去動力迫降失事，搜救人員在現場使用小型砂輪機將機殼切開，將機內的罹難者與傷者拉出。軍方相關人士也判斷，這起意外中有5人生還，說明了撞擊力道強，但可能還有樹林等做緩衝，所以有生還機會，而直升機駕駛最後通話時表示天氣良好，失事前沒有呼救或呼叫。

國防部通次室次長中將曹進平幸運生還，被救出時滿身泥濘，仍冷靜向現場搜救人員說明狀況，他當時表示自己身旁還有4人生還。

▲國防部通次室次長中將曹進平生還，向搜救人員說明現場狀況。（圖／ETtoday記者攝）

對比罹難名單，坐在機頭、第一排的駕駛員及高級將官6人全數罹難，後座罹難者則為黃聖航、韓正宏，戰機專家楊先生表示，傷亡主要是看直升機墜落時的姿態，只能憑駕駛員臨場反應來降低死傷，退役飛官饒自強則認為，這樣的安排跟軍中習慣差不多，跟安全因素沒什麼關係，「這麼嚴重的空難、墜機或失事，坐哪裡都一樣。」