「她像火把被點燃！」66歲癌婦手術台上起火「全身40％灼傷」亡

▲羅馬尼亞一名婦女接受手術，竟在開刀過程中被點火死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

東歐國家羅馬尼亞（Romania）發生一起離譜案件，一名66歲婦女罹患胰臟癌，22日接受手術，身體卻突然起火，全身40％灼傷，29日不治身亡。據了解，醫護人員當時正在對她使用含酒精消毒劑，外科醫師卻仍同時操作電動手術刀，才會導致病患當場「像是火把一樣被點燃」。衛生部長科斯塔什（Victor Costache）承諾，一定查明這起「令人創傷的意外」。

一名罹患胰臟癌的婦女22日接受手術，醫療人員正在使用含有酒精的消毒劑，外科醫師卻也在一旁操作電動手術刀，導致她身體起火，經搶救全身仍有40％面積灼傷，治療一周不幸身亡。政治人物昂古里亞努（Emanuel Ungureanu）引述醫護人員的描述，病患接觸到可燃的消毒劑，「像火把一樣被點燃。」

▲羅馬尼亞一名婦女接受手術，含酒精的消毒劑碰到電動手術刀以後釀成火勢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



據了解，這起事故發生在首都布加勒斯特（Bucharest）的「弗羅里梅卡緊急救護醫院」，受害者家屬說，醫療人員曾提起這場「意外」，但拒絕透露細節。

衛生部證實此消息，部長科斯塔什承諾，將會盡全力查明這起「令人創傷的意外」，「我們希望能從這次令人不安的事件學到教訓。」副部長霍拉蒂（Horatiu Moldovan）也說，「外科醫師應該要知道，手術過程使用電動手術刀時，禁止使用含有酒精的消毒劑」

綜合《衛報》、BBC報導，羅馬尼亞是歐盟醫療健保支出最低的國家，儘管政府已增加預算與資金，醫療體系仍充滿設備老舊、醫師短缺等問題，不時爆發醜聞。2015年一間夜店發生火災，26人死於火場，38人送醫不治。前衛生部長被指控，延遲或阻礙傷者被轉移到國外接受治療，導致許多人死於設備簡陋的醫院，這起案件目前仍在調查當中。

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