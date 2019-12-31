蘇巧慧PO「眾里力挺宣言」　黃志雄＋洪佳君「冒雨熱情掃街」

▲新北市立委蘇巧慧在臉書貼出「眾里力挺」的影片。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧影片）

記者吳美依／綜合報導

2020年大選剩下11天，新北市第五選區的立委候選人們加強催票力道。民進黨立委蘇巧慧30日分享影片，在選區樹林、鶯歌以及新莊9里之中，50里的里長力挺。她表示，上任三年多以來一起推動大小建設，不分黨派，「每一個里長，都是我一起努力的夥伴，也是這些成績最好的見證者。」國民黨候選人黃志雄與妻子、現任議員洪佳君不畏風雨在選區掃街，也獲得民眾熱情回應，他今（31）日也表示，將要與侯友宜市長一起爭取新北市第一座公立美術館，結合三鶯藝術村、國民運動中心與陶博館等建設，「共同打造快樂的新北藝術文化運動園區。」

蘇巧慧30日在臉書上貼出「眾里挺巧慧」的影片，選區內50名里長表態支持。樹林中山里簡炎輝里長說，「大家都說，這幾年的山佳實在改變有夠多」，鶯歌鳳福里里長簡騰源表示，反映問題以後，「人家沒有第二句話，她就馬上給我們下去處理了」，新莊民有里里長賴政源大讚，「（蘇）知道我們民眾需要什麼東西，她就會主動去爭取。」

眾里挺巧慧！ 【眾里挺巧慧】 上任立委三年多來，我和所有里長一起努力，不分黨派，大大小小每一項建設我們都一起來推動，解決過去十幾年來沒辦法解決的問題，讓 #樹林 #鶯歌 #新莊西盛九里 真正改變；每一個里長，都是我一起努力的夥伴，也是這些成績最好的見證者。 我們，就是 #會做事 團隊。下一個四年，有大家當我的後盾，我們一起繼續努力，一定會讓這塊土地，變得更美麗。 #1號蘇巧慧 #1定留國會 #支持好立委 #巧慧留國會 由蘇巧慧發佈於 2019年12月30日 星期一

蘇巧慧表示，上任立委三年多來，不分黨派地與各位里長努力推動大小建設，解決問題，「讓樹林、鶯歌、新莊西盛九里真正改變，每一個里長，都是我一起努力的夥伴，也是這些成績最好的見證者」，承諾如果當選，下一個四年一定會讓這塊土地變得更美麗。

▲▼黃志雄、洪佳君冒雨熱情掃街。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



黃志雄與洪佳君冒著陰雨天氣，依然帶著燦爛笑容，在選區掃街拜票，也獲得鄉親熱情回應。他30日表示，每次看見那些微笑、揮手以及每一句加油打氣的鼓勵話語，都深深銘記在心中，感謝大家一路相挺，「我不太會說話，但我只知道做事，就一定全心去做，因為我只希望，讓我們地方越來越好！」

黃志雄今天也提到，任內原本爭取將近30億經費，建設國立原住民博物館，政黨輪替以後，已經核定的計畫卻又改變，將博物館改到高雄，「是百分之百『先射箭再畫靶』的一個結果」。他認為，新北市不是二等公民，要與侯友宜市長一起努力打拚，建設「新北第一座公立美術館」，「結合三鶯藝術村、鶯歌國民運動中心、陶博館，再導入新住民、原住民、多元藝術軟體，共同打造快樂的新北藝術文化運動園區。」

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