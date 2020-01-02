兩岸地下匯兌2.2億！新北兄弟檔合法公司作掩護　2年賺902萬

記者張君豪、徐愷昕／新北報導

新北市地檢署及警察大隊日前破獲一兄弟檔地下匯兌集團，王氏兄弟以合法公司為掩護，經營兩岸間地下匯兌業務，未透過銀行匯兌手續，2年間總計經手人民幣4,800萬（約新台幣2億2,560萬元），共計獲利約新臺幣902萬。目前經偵訊，檢警已將王男等6人依違反銀行法移送法辦。

▲新北檢警破獲一兄弟檔地下匯兌集團，查扣出現金、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

王氏兄弟等6人涉嫌違反銀行法規定之非銀行業辦理國內外匯兌業務，檢方獲報後於2019年12月10日與警兵分多路同步執行拘提搜索，查扣出現金新臺幣約47萬元、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等證物。

據了解，王男等6人涉嫌以合法公司為掩護，經營兩岸間地下匯兌業務，未透過銀行匯兌手續，利用甲地收款、乙地同時放款的方式，以沖銷款項，又或者直接拿現金替委託者匯兌，並收取4%匯差從中獲利，經查，他們2年間總計經手4,800萬人民幣（約新臺幣2億2,560萬元），共計獲利新臺幣約902萬元。目前王男等6人經偵訊已依違反銀行法移送新北地檢署偵辦。

警方表示，本次破獲該地下匯兌集團，是為有效阻斷不法分子銷贓及洗錢管道，同時也防止可疑的境外資金流入我國影響選舉，對此也呼籲民眾，進行跨境匯款應尋正當合法管道才有保障，千萬別貪圖一時之便或為節省手續費及匯差而委託地下匯兌業者辦理交易，以免血本無歸。

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