　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兩岸地下匯兌2.2億！新北兄弟檔合法公司作掩護　2年賺902萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪、徐愷昕／新北報導

新北市地檢署及警察大隊日前破獲一兄弟檔地下匯兌集團，王氏兄弟以合法公司為掩護，經營兩岸間地下匯兌業務，未透過銀行匯兌手續，2年間總計經手人民幣4,800萬（約新台幣2億2,560萬元），共計獲利約新臺幣902萬。目前經偵訊，檢警已將王男等6人依違反銀行法移送法辦。

▲▼新北地檢警破獲出地下匯兌，不法獲利高達920萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北檢警破獲一兄弟檔地下匯兌集團，查扣出現金、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

王氏兄弟等6人涉嫌違反銀行法規定之非銀行業辦理國內外匯兌業務，檢方獲報後於2019年12月10日與警兵分多路同步執行拘提搜索，查扣出現金新臺幣約47萬元、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等證物。

據了解，王男等6人涉嫌以合法公司為掩護，經營兩岸間地下匯兌業務，未透過銀行匯兌手續，利用甲地收款、乙地同時放款的方式，以沖銷款項，又或者直接拿現金替委託者匯兌，並收取4%匯差從中獲利，經查，他們2年間總計經手4,800萬人民幣（約新臺幣2億2,560萬元），共計獲利新臺幣約902萬元。目前王男等6人經偵訊已依違反銀行法移送新北地檢署偵辦。

警方表示，本次破獲該地下匯兌集團，是為有效阻斷不法分子銷贓及洗錢管道，同時也防止可疑的境外資金流入我國影響選舉，對此也呼籲民眾，進行跨境匯款應尋正當合法管道才有保障，千萬別貪圖一時之便或為節省手續費及匯差而委託地下匯兌業者辦理交易，以免血本無歸。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

高雄查出非法匯兌29.8億！以旅行社、銀樓作據點　手續費一筆200元

欠債7千元！他慘遭「電擊、辣椒水塗下體＋剪刀剪手指」酷刑凌虐5日
 

ET快訊
快訊／脫困畫面曝光！軍聞社女新聞官急喊：好痛
總長夫人得知先生遇難　蔡英文曝她第一反應
快訊／蔡英文：降半旗三天　悼念黑鷹殉職軍官
黑鷹生還者畫面曝光！中將次長曹進平疾呼「只剩我可以走」
埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果：要大規模移除2千隻
黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

黑鷹墜毀／老鳥正駕駛曾受訪：救人第一、生命無價　升上中校7個月罹難

調查黑鷹墜落意外　北檢派1主任1檢察官3法醫趕赴宜蘭

電話那頭傳來...小朋友的頭被輾過去了！　特優119執勤員劉正凱曝：最痛報案

汐止大同路曳引車迴轉「碰撞小貨車」！未注意左轉燈熄釀1傷

騎車衝上跨年晚會與吳宗憲「同台」！　男大生：對不起吳宗憲也對不起學校

PO文批民進黨騙人民！「控制媒體隱匿疫情」涉造謠　法官判免罰

兩岸地下匯兌2.2億！新北兄弟檔合法公司作掩護　2年賺902萬

按摩睡著突感覺「雙腿涼涼」！她睜眼驚見內褲在腳踝…友人站眼前

全國大掃賭！　新北逮175人　「臉書投廣告」攬客最扯

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

黑鷹墜毀／老鳥正駕駛曾受訪：救人第一、生命無價　升上中校7個月罹難

調查黑鷹墜落意外　北檢派1主任1檢察官3法醫趕赴宜蘭

電話那頭傳來...小朋友的頭被輾過去了！　特優119執勤員劉正凱曝：最痛報案

汐止大同路曳引車迴轉「碰撞小貨車」！未注意左轉燈熄釀1傷

騎車衝上跨年晚會與吳宗憲「同台」！　男大生：對不起吳宗憲也對不起學校

PO文批民進黨騙人民！「控制媒體隱匿疫情」涉造謠　法官判免罰

兩岸地下匯兌2.2億！新北兄弟檔合法公司作掩護　2年賺902萬

按摩睡著突感覺「雙腿涼涼」！她睜眼驚見內褲在腳踝…友人站眼前

全國大掃賭！　新北逮175人　「臉書投廣告」攬客最扯

凌子楚怒告「鯤傳媒」抹黑無上限：沒有最惡質，只有更惡質

跨年夜喝了朋友的酒…少女瞬間消失5hrs記憶　渣男變裝繼續撿屍

被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

冬季青年奧運中華代表團授旗　參賽人數創新高

黑鷹墜毀／老鳥正駕駛曾受訪：救人第一、生命無價　升上中校7個月罹難

休賽期過了一半　旅美台將還有3人沒找到新東家

黑鷹搜救全紀錄！直升機全毀成廢鐵　特搜隊5小時抵現場…生還者：機艙還有人

調查黑鷹墜落意外　北檢派1主任1檢察官3法醫趕赴宜蘭

貼心柴堅持陪夜歸姐姐等車！爸吐槽：專門喜歡漂亮女生

【美國大選】林中斌／華倫民調崩盤　川普連任勢旺

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

社會熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

幫男友消災　女大生下藥助性侵閨蜜

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

夢時代跨年緊鄰加油站「沒發大財」　機車亂停

即／黑鷹直升機迫降新北山區

坐直升機是在玩命　退伍老鳥吐心聲

沒江湖道義！　連千毅要告小弟偽證罪

台南安平警強勢執法　金府城KTV不玩了！

吳宗憲跨年獻唱男大生騎車衝上舞台

失控的心靈　還原日月明功案事件脈絡

銀樓老闆跨年前聚餐　客戶面前猝死

「韓國瑜金句」仍破功　孫道存哭了

「貓霖幫」角頭命案　檢方殺人罪起訴

更多熱門

相關新聞

「習五條」一周年　劉結一：新時代對台指南

「習五條」一周年　劉結一：新時代對台指南

大陸國家主席習近平去年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五條」與「一國兩制台灣方案」等規劃。「習五條」提出一周年之際，國台辦主任劉結一發文指出，習近平的綱領性講話是新時代對台工作的根本遵循和行動指南，「一年以來，島內政黨、團體積極探索『一國兩制』台灣方案，在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一，邁出重要步伐。」

全國掃賭！新北逮175人「臉書投廣告」攬客最扯

全國掃賭！新北逮175人「臉書投廣告」攬客最扯

上海成立海峽兩岸研究會　貫徹對台工作

上海成立海峽兩岸研究會　貫徹對台工作

2020「愛你愛你」元旦結婚

2020「愛你愛你」元旦結婚

新北29區元旦同步升旗

新北29區元旦同步升旗

關鍵字：

地下匯兌銀行法兩岸新北匯差

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

即／黑鷹墜毀現場畫面曝光！殘骸中找到5人、1人受困

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面