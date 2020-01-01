▲ 新北29區元旦同步升旗，近3萬市民齊唱「國歌」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2020年元旦升旗典禮，首度結合各行政區聯合舉辦，1日上午8時整29區同步升旗，市長侯友宜也率市府團隊出席板橋市民廣場主場，與全市近3萬民眾齊唱國歌、跳健康操，國歌響徹新北市。各區更有熱血民眾不畏低溫，夜半就到會場排隊領取限量國旗圍巾等紀念品，用滿滿活力迎接新的一年。

侯友宜表示，今年升旗典禮市府聯合區公所同步舉辦，主要考量新北市幅員遼闊，可以讓市民就近參與。今天不管是市民廣場、淡水金色水岸、山佳百年火車站，到坪林國中、瑞芳國小等升旗會場，都有許多熱情民眾參與，給我們很大的支持，我們不只要讓國旗「旗聚新北」，更要一起作伙打拚讓市民能「安居樂業」。

▲「富邦悍將Fubon Angels」帶來活力熱舞，青春洋溢的舞姿讓整個會場都沸騰起來。

今日板橋市民廣場升旗典禮由三軍退儀邦以帥氣操槍表演拉開序幕，接著「富邦悍將Fubon Angels」帶來活力熱舞，青春洋溢的舞姿讓整個會場都沸騰起來，還有全國運動會本市金牌選手齊聚登場，分享得獎榮耀。在新北市少年合唱團領唱國歌、國旗歌後，侯友宜也和市民一起跳健康操，帶著大家以朝氣蓬勃迎來健康的一年。



上午7時整，板橋市民廣場主場開始發送限量2020條限量國旗圍巾，排隊人潮，從12月31日下午開始從市民廣場延伸，其中搶頭香的黃亦樂先生連續2年拔得頭籌，從下午1時45分排隊，配戴圍巾及毛帽保暖是2012年及2014年新北市元旦紀念品。他表示，配戴紀念品參加活動特別有意義。

第二名及第三名分別是三重的陳姓父子檔及永和的陳先生，晚上9點多加入排隊陣容，自備椅子及配戴保暖衣物。50歲的陳父表示，父子檔常一起參加活動，父子同行很有意義，珍惜寶貴回憶。排隊人龍中，最吸引人目光的是一家四口的排隊畫面，年輕父母帶著3歲及8歲的兒女，元旦凌晨3點加入排隊人龍。鍾姓父親表示，常帶孩子參加露營等戶外活動，排隊秘訣是先讓孩子睡飽後再出發，保暖工作也要做足。

另外，各區升旗活動也相當精彩，各紀念小物排隊盛況也是絡繹不絕，貢寮及雙溪區公所更發放鮑魚粥、山藥粥等在地美食，供民眾暖脾胃。

▲ 新北市長侯友宜率市府團隊出席板橋市民廣場主場，與全市近3萬民眾齊唱國歌。

其中，蘆洲區邀請尼加拉瓜共和國達比亞（William Tapia）大使共慶新年，透過國歌及舞蹈異國文化饗宴，深化兩國友好情誼；永和區、三峽區則分別由聲樂家許文龍、民歌王子王瑞瑜領唱國歌，以穿透力極強的高音與極富感情的渾厚嗓音，傳遞出對國家的愛。

今年還有許多傳統藝師也熱情應援元旦升旗活動，如新莊區由獲文化貢獻獎之响仁和製鼓師傅王錫坤先生及台灣布袋戲第一代女演師江賜美女士擔任升旗手；泰山區由「風雅頌二胡樂團」為升旗典禮演奏國歌及國旗歌；汐止區由國寶級台灣歌仔說唱表演藝術家楊秀卿老師領唱國歌及唸歌仔表演，還提供限量的里長へ茶葉蛋與民眾分享。

此外，響應動健康，樹林、貢寮、石碇及烏來區升旗後舉辦的健走活動也吸引滿滿人潮，樹林區公所更結合闖關遊戲，從山佳火車站出發，沿途行經3D彩繪街、鐵道地景公園、鹿角溪公園及蓋淡坑等景點，集滿4個印章即可領取限量國旗毛巾，許多人都是親子攜手參加，一起度過健康快樂的元旦。

「時間對我們來說完全沒用！」