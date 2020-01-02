全國大掃賭！　新北逮175人　「臉書投廣告」攬客最扯

▲新北警同步掃蕩總統大選簽賭逮175人，上為攻破德撲職業賭場。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

2020大選在即，新北警局為了防範金錢介入，從平安夜就開始配合警政署執行「全國同步查緝賭博專案行動」，連日掃蕩六合彩、網路賭博等可能的選舉賭盤簽注管道，7天內查獲涉違反賭博罪嫌共74件175人，最誇張的是透過臉書發送廣告吸引賭客下注總統勝選結果，不要命的大膽作風讓警方咋舌。

此次專案行動，共動員748人次警力，同步於151處執行搜索、臨檢勤務，強力查緝不法分子，查獲選舉賭盤5件8人、職業賭場6件44人、六合彩簽賭25件35人、運動簽賭1件1人、網路賭博22件30人。

其中，板橋分局日前執行網路巡邏時發現李姓及陳姓嫌犯，以我國「第15任總統、副總統」選舉開票結果作為賭博標的，開放賭盤供不特定人士下注，透過網路社群「Facebook」發送簽賭廣告，吸引網民下注，賭客如押注特定候選人，而該候選人勝選即可取得該賠率之彩金經員警與犯嫌相約面交交付賭金，當場逮捕2嫌並從身上扣得供賭客下注手機3支。

新莊分局也配合本次專案行動，在接獲轄內有賭博之情事後，隨即前往監控、蒐證，見時機成熟，破獲位於轄內以博奕協會名義在鐵皮屋公然招客經營德州撲克職業賭場1件12人，並查扣抽頭金6,600元、賭資5萬3,000元及籌碼64萬500元，賭場負責人以為警方正忙於選舉勤務，無暇取締，殊不知警力維安沒有空窗期，

新北市警方表示，除了配合規劃執行這次選前「全國同步查緝賭博專案行動」，對六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道之不法業者及各式賭博場所大掃蕩外，為維護明年1月11日選舉工作，將對金錢、不法利益或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，剪除簽注管道，以淨化選舉風氣。

▼新莊分局破獲鐵皮屋內的職業賭場。（圖／記者陳豐德翻攝）

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