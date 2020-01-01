2020「愛你愛你」元旦　新北159對新人登記結婚

▲ 新店戶政登記結婚的蔡小姐說，1月1日是她的生日，也是他們的結婚紀念日。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年諧音「愛你愛你」，許多新人選在元旦登記結婚，象徵新的一年新的開始。新北各戶所也推出專屬活動和限定紀念小物，搭配各式拍照道具，讓新人們留下美好回憶。2020年元旦共有159對新人辦理結婚登記，較去年增加12對，增幅8%。

民政局戶政科長顏耀明表示，近年來特殊或諧音日已成為最夯的結婚紀念日，其中1月1日是很多新人選擇登記的好日子，除了好記又有幸福1+1的涵義。各戶所也致贈限定結婚禮品，送上滿滿的祝福。包括中和戶政推出Q版鳳袍馬褂造型的隨身碟，現場幫新人側錄幸福剪影，附上最甜蜜的影像。土城戶政推出鼠來寶娃娃及金鼠紀念幣，祝福新人心意屬（鼠）於彼此。

▲ 土城戶政推出鼠來寶娃娃及金鼠紀念幣，祝福新人心意屬（鼠）於彼此。

另外，泰山戶政用國旗氣球花海搭配夜光森林布幕，打造充滿美感的裝置藝術，並贈送新人「金好紙鎮」及比翼鳥造型的幸福調味罐，祝福新人比翼雙飛；新店戶政則準備幸運餅，餅乾裡含有籤詩的巧思十分趣味；汐止戶政贈送小扭蛋機，扭出倆人情定一生緣分的幸運「蛋」；樹林戶政打造「愛情印像館」專區，用國旗、婚禮馬車等元素營造幸福氛圍。

在新店戶政登記結婚的蔡小姐說，1月1日是她的生日，也是他們的結婚紀念日，1+1代表獨立的兩個個體一起攜手，1月1日以後就是兩個人的日子了。另一對新人，來自香港的黎先生在地鐵上看見當時到港遊玩的老婆，從此展開10年愛情長跑，選在元旦今天作為他們人生旅程的另一篇新章。

在樹林戶政登記的黃先生，除用心規劃台北101餐廳秘密包場向老婆求婚，更選擇元旦作為結婚日；中和戶政登記的洪先生與鄧先生，一起開美語補習班，2人走過16年，相知相守，開放同性婚後，也決定在今天互許終身。

「時間對我們來說完全沒用！」