上海成立「海峽兩岸研究會」　五學術組貫徹對台工作、做好兩岸宣傳

▲上海成立海峽兩岸研究會，海協會主任張志軍（左）與上海市委常委、統戰部長鄭鋼淼出席。（圖／中新社）

記者陳政錄／上海報導

貫徹中共中央對台論述、工作施行，上海海峽兩岸研究會於日前正式成立，下設5個學術研究組，將用以組織涉台研討會、專業培訓、開展兩岸宣傳、對台灣問題提供建議、出版涉台刊物等，系統性的協助上海進行對台工作。大陸海協會長張志軍和上海市委常委、統戰部長鄭鋼淼皆出席成立大會。

據中新社報導，上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝表示，海研會創設的初衷是提高上海涉台研究水平、統籌上海涉台研究力量，打造一個服務於上海對台工作的研究平台。

▲上海成立海峽兩岸研究會。（圖／取自中國台灣網）

該研究會由上海市海峽兩岸交流促進會、上海東亞研究所所長章念馳和上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元等涉台學者、機構發起，於2019年12月30日在上海舉行成立儀式，來自北京、上海、福建、江蘇等地涉台研究機構負責人，專家學者及部分在滬台胞代表約170人與會，在台灣甫通過《反滲透法》，和中共總書記習近平對台「習五條」提出將滿一年的時間點上，更顯指標性意義。

在組織架構上，上海海研會下設5個學術研究組，分別為兩岸政治研究組、兩岸經濟研究組、兩岸涉外安全研究組，以及兩岸社會、法律研究組和兩岸文史研究組。同時設立上海海峽兩岸研究會指導委員會，和上海海峽兩岸研究會港澳台及海外涉台諮詢專家團。由上海市政府參事季平為首任會長、上海市台辦副主任李驍東任監事長。

按照章程，研究會主要任務包括：推動、支持海峽兩岸和台灣問題的研究；通過舉辦講座、出版刊物等方法，開展對台方針政策宣傳，交流兩岸研究成果，普及兩岸關係和台灣問題知識；開展海峽兩岸學術交流活動，接受有關機構委託進行課題研究或專業培訓，推動本市涉台研究隊伍建設；提供有關兩岸和台灣問題信息、資料及涉台事務的諮詢服務。

▲上海是大陸與台灣交流最為密切的地區之一，圖為柯文哲出席2019年雙城論壇與大陸國台辦主任劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

在成立大會上，包括大陸海協會會長張志軍，清華大學台研院院長陳德銘、上海市委常委鄭鋼淼、上海市人大常委會副主任沙海林、大陸全國台研會前副會長王在希、國台辦海研中心主任彭慶恩等軍出席與會，張志軍還在12月30日出席大會後，於昨（12月31日）前往江蘇昆山，參訪當地台商精神寄託慧聚寺天后宮，並與當地台商座談。

上海是大陸與台灣交流最為密切的地區之一，其中台北上海城市論壇自2010年起，每年在兩地輪流舉辦，時任台北市長郝龍斌、現任台北市長柯文哲均幾次赴陸參加，現任大陸國務院副總理的韓正，更曾於擔任上海市長時訪台。目前，兩市透過雙城論壇簽署36項合作協議，涵蓋產業、文化、體育、城市管理等領域。

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