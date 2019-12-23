手續費一筆200元！高雄「非法匯兌29.8億」以旅行社、銀樓作據點

▲高雄地檢署近日查獲3起地下匯兌案，8名涉案人非法辦理匯兌總金額高達新台幣29億8290萬餘元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者吳奕靖、翁進忠、徐愷昕／高雄報導

高雄地檢署11月至12月共查獲3起地下匯兌案，涉案人皆以銀樓、旅行社等公司名義進行掩護，非法辦理匯兌總金額竟高達新台幣29億8290萬餘元，其中每筆匯兌還向客戶收取手續費200元以牟利。目前其中6名被告分別以5萬元至20萬元不等交保，1名限制住居、1名請回。全案依違反銀行法擴大偵辦中。。

高雄地檢署日前獲報有不法份子利用銀樓、旅行社等公司名義進行掩護，非法辦理兩岸匯兌業務，檢察官受理後，首先在11月7日於高雄鳳山區2處執行搜索，當場查扣存摺23本、匯款單、記事本等物，同時傳喚涉案人黃姓女子、李姓男子、許姓男子3人。

據了解，黃姓女子為銀樓業者，她與先生李姓男子從2013年開始以銀樓為據點，非法經營兩岸匯兌業務，並向許姓友人借帳戶供客戶匯款，每筆匯兌金額向客戶收取手續費200元以牟利。截至查獲日止，初估他們所經手匯兌的款項總額達8億4,555萬餘元。檢方偵訊後認為黃女與李男嫌疑重大，2人均以10萬元交保，許姓則請回。

另起非法匯兌案發生在苓雅區一旅行社，檢方11月28日至現場蒐證，當場查扣存摺3本、中國的銀行資料、記事本、隨身碟等物。經查，陳姓女子為旅行社業者，自2012年開始她便以自己的公司作為據點進行非法匯兌業務，每筆匯兌同是向客戶收取200元手續費，遭查緝時，檢方初估她經手的匯兌金額高達19億9070萬餘元，目前訊後先以5萬元交保。

12月10日檢察官再次大掃蕩，於鳳山、左營、鼓山區4處進行搜索，最終查扣存摺40本、提款卡6張、銀聯卡12張、U盾2個等物及現金新臺幣70萬元、人民幣5000元，同時傳喚涉案的洪男、李男、洪女與陳男4人到案。偵查完初估他們辦理的非法匯兌金額達1億4665萬餘元，經檢方複訊，陳男被限制住居，其他3人則以5萬至20萬元不等交保。

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