「習五條」發表一周年　劉結一：新時代對台工作行動指南

▲習近平去年發表「習五條」與「一國兩制台灣方案」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平去年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五條」與「一國兩制台灣方案」等對台規劃。「習五條」提出一周年之際，國台辦主任劉結一發文指出，習近平的綱領性講話是新時代對台工作的根本遵循和行動指南，「一年以來，島內政黨、團體積極探索『一國兩制』台灣方案，在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一，邁出重要步伐。」

劉結一1月2日在《人民日報》海外版發表題為「領航定向 堅定前行」的文章，他提到，這一年，台海形勢複雜嚴峻，民進黨當局蓄意破壞兩岸關係，「台獨」勢力頻頻製造事端，外部勢力大打「台灣牌」，對台工作面臨諸多風險挑戰，「我們保持對『台獨』勢力的強大震懾，堅決打擊和遏制各種形式的『台獨』分裂活動。民進黨當局推行『去中國化』、歪曲『一國兩制』、升高兩岸對立、阻撓破壞兩岸交流合作等倒行逆施，在島內越來越不得人心。」

▼國台辦主任劉結一出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會。（圖／央視）

劉結一表示，一年來，島內有關政黨、團體和界別代表人士積極響應，與大陸各界人士開展對話協商，達成鞏固共同政治基礎、加强兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、攜手實現和平統一、共同致力民族復興等多項共識並發表共同倡議，「島內政黨、團體積極探索「一國兩制」台灣方案。在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一，邁出重要步伐。」

劉結一說，廣大台灣同胞更加認清，「台獨」嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害台灣同胞的切身利益，是一條走不通的死路、絕路。島內有關政黨、各界人士積極投身兩岸共同反對「台獨」、維護和平發展、推動交流合作、增進心靈契合的大潮，「祖國大陸是所有愛國統一力量的堅強後盾，廣大台灣同胞要做堂堂正正的中國人，在中華民族偉大復興中發揮應有作用，共享榮耀。」

▼《告台灣同胞書》1979年在人民日報發表。

劉結一還說，一年來，大陸深入貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞，持續促進兩岸交流合作，深化融合發展，保障台胞福祉，不斷豐富完善相關制度安排和政策措施，包含落實「31條措施」推出「26條措施」等，「台胞來祖國大陸工作、學習、生活的獲得感持續提升，台青在放飛夢想中收穫碩果。」

劉結一指出，大陸為打造兩岸共同市場、推動兩岸應通盡通積極努力，「福建沿海地區紮實推進同金門、馬祖的『小四通』。兩岸行業標準共通取得新進展。廣大台商台企積極參與祖國大陸重大發展戰略，發展前景更加廣闊。」

文末，劉結一強調，習近平的重要講話為對台工作領航定向，是推動兩岸關係克難前行，強化祖國和平統一大勢的強大動力，「我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記重要講話和黨的十九屆四中全會精神，推動兩岸就和平發展達成制度性安排，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，持續把我們的制度優勢轉化為對台工作效能，紮實推動兩岸關係和平發展、堅定推進祖國和平統一進程，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。」