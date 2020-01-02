　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠債7千元！他慘遭「電擊、辣椒水塗下體＋剪刀剪手指」酷刑凌虐5日

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼虐待,暴力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓男子因不滿陳姓男子積欠毒款7000元，竟找來15名小弟拘禁陳男，動用私刑凌虐他。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

綽號「小K」的黃姓男子因不滿陳姓男子積欠毒款7000元，竟找來15名小弟拘禁陳男，以辣椒水塗抹裸露下體、電擊、剪刀剪手指、毆打、燒燙等各種凌虐手法，威脅陳男簽下萬元本票。基隆地院審結依私行拘禁罪，判黃男等15人4月至1年不等徒刑。仍可上訴。

據判決，小K為了討回7000元毒款，找來小弟誘騙陳男相約基隆火車站附近的仁祥醫院碰面，之後再將他載到一私人住處以球棍、椅子、小板凳等工具毆打陳男，要他連本帶利簽下3萬4千元本票。因陳男籌不到錢，同日下午小K再指使小弟，把他載到基隆安樂區一社區拘禁，期間再逼迫他簽下16萬本票。

受拘禁期間，曾姓小弟先以辣椒水塗抹在陳男裸露的下體，再以手機錄影錄下過程，威脅陳男若不還錢，就將影片上傳網上供大眾傳閱；接著小弟們還持剪刀剪陳男手指、以紙箱蓋住他，並把點燃的環香放入裡面悶燒，另又拿出電擊棒電擊他下體，甚至拿出香菸、灼烤過的剪刀，故意碰燒、燙傷陳男的四肢及頸部。

隔日上午，黃姓小弟還拿出「劇本」強迫陳男背誦，要他以車禍肇事及清償賭場輸錢的劇情，向家人請求墊款代償，陳男照做後，小弟見陳母不予理會也不為所動，便出言恐嚇「要把你拖去埋起來」。陳男被拘禁長達5日後，終於在一次無人監控的時候趁隙逃脫，趕緊逃往附近警局報案。

基隆地院審理時，黃等15名被告狡辯卸責、態度輕漫，沒有絲毫悔意。法官審酌，陳男受拘禁長達5日，過程中還被各種殘忍酷刑凌虐、羞辱，讓他身心嚴重受創，最後依私行拘禁罪，判黃男等15名小弟4月至1年不等徒刑。仍可上訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

摩鐵激戰被抓包…人夫贈妻房產變「證人」　絕情拋小三淪被告

趁四下無人揉胸女幹部！猥褻男色行曝反控「妨害名譽」…超慘下場曝光

ET快訊
黑鷹回報「最後一句話」曝光！8點6分從雷達上消失
《美國隊長》女星涉嫌「殺害68歲母親」　遭到逮捕入獄
快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡
黑鷹迫降烏來　機上13人完整名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警無票搜索免罰6千！臨檢「扭臀摸鳥」挑釁　男騎士：我有隔著褲子　

金融碩士攔車朝駕駛臉上吐口水　噴一口5000元飛了

快訊／屏東林邊民宅疑出現未爆彈！警封鎖現場　不排除出動防爆小組

《勞動事件法》新制上路！北院132位勞動調解委員準備上工：盼協助弱勢勞工

欠債7千元！他慘遭「電擊、辣椒水塗下體＋剪刀剪手指」酷刑凌虐5日

「繳1200元換3800元餐費」台南抓獲另類賄選　起訴2名立委椿腳

甜美女醫床戰隆鼻達人19次鬧出人命　判賠正宮95萬確定

在大陸結怨！貓霖幫角頭江宗霖奔母喪　凶嫌先飛回台埋伏…行刑式槍殺

女開車停紅燈被擦撞眼前飛過白色物體　「那是我的後照鏡殼」

想分「妹ㄚ檳榔攤」地租遭拒　27歲少地主撂人持刀教訓眼中釘

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

警無票搜索免罰6千！臨檢「扭臀摸鳥」挑釁　男騎士：我有隔著褲子　

金融碩士攔車朝駕駛臉上吐口水　噴一口5000元飛了

快訊／屏東林邊民宅疑出現未爆彈！警封鎖現場　不排除出動防爆小組

《勞動事件法》新制上路！北院132位勞動調解委員準備上工：盼協助弱勢勞工

欠債7千元！他慘遭「電擊、辣椒水塗下體＋剪刀剪手指」酷刑凌虐5日

「繳1200元換3800元餐費」台南抓獲另類賄選　起訴2名立委椿腳

甜美女醫床戰隆鼻達人19次鬧出人命　判賠正宮95萬確定

在大陸結怨！貓霖幫角頭江宗霖奔母喪　凶嫌先飛回台埋伏…行刑式槍殺

女開車停紅燈被擦撞眼前飛過白色物體　「那是我的後照鏡殼」

想分「妹ㄚ檳榔攤」地租遭拒　27歲少地主撂人持刀教訓眼中釘

大量解僱人數創單月新高　勞動部積極推動入廠查訪機制

警無票搜索免罰6千！臨檢「扭臀摸鳥」挑釁　男騎士：我有隔著褲子　

直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

1字頭買口碑建商新案　台中首購族湧向海線置產

金融碩士攔車朝駕駛臉上吐口水　噴一口5000元飛了

快訊／屏東林邊民宅疑出現未爆彈！警封鎖現場　不排除出動防爆小組

曾訪武漢肺炎病人「咳出血」　入住港屯門醫院隔離病房！初步檢驗出爐

「社群小編命」TOP4！水瓶點子王、射手化腐朽為神奇

指甲邊邊長小肉刺該不該拔掉？醫師揭「甲皺襞」暗藏的健康預警

前女友跳海亡…男星悲慟諾「終生不娶」！　13年後遇小25歲真愛生下龍鳳胎

社會熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

幫男友消災　女大生下藥助性侵閨蜜

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

即／黑鷹直升機迫降新北山區

夢時代跨年緊鄰加油站「沒發大財」　機車亂停

坐直升機是在玩命　退伍老鳥吐心聲

沒江湖道義！　連千毅要告小弟偽證罪

台南安平警強勢執法　金府城KTV不玩了！

吳宗憲跨年獻唱男大生騎車衝上舞台

失控的心靈　還原日月明功案事件脈絡

銀樓老闆跨年前聚餐　客戶面前猝死

「韓國瑜金句」仍破功　孫道存哭了

快訊／雲林鄉民代表被砍重傷！轉送台大雲林分院

更多熱門

相關新聞

教練抓包4學生抽菸　逼喝菸水遭控私刑

教練抓包4學生抽菸　逼喝菸水遭控私刑

台東一所中學棒球教練遭到控訴過分體罰，不顧學生咳嗽、嘔吐，硬逼喝下整杯滿滿的菸草水，甚至還要求4人悶在棉被中做「單手伏地挺身」，宛若私刑的誇張體罰曝光後，校長也緊急約談當事人，並召開會議懲處，如若該名教練再犯，將直接面臨解聘處分。但對於教練的作法，網友卻是一面倒力挺，「教練這樣做有錯嗎？」

三重寵物餐廳私刑　主管皮帶抽叛逆少年

三重寵物餐廳私刑　主管皮帶抽叛逆少年

酒醉男咆哮嗆警　辣椒水一噴GG了

酒醉男咆哮嗆警　辣椒水一噴GG了

女兒被欺負！爸衝學校水果刀砍死男同學

女兒被欺負！爸衝學校水果刀砍死男同學

4搶匪劫銀樓　勇猛闆娘女兒辣椒水擊退

4搶匪劫銀樓　勇猛闆娘女兒辣椒水擊退

關鍵字：

私刑酷刑拘禁辣椒水電擊毒款私行拘禁罪

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面