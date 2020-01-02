欠債7千元！他慘遭「電擊、辣椒水塗下體＋剪刀剪手指」酷刑凌虐5日

▲黃姓男子因不滿陳姓男子積欠毒款7000元，竟找來15名小弟拘禁陳男，動用私刑凌虐他。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

綽號「小K」的黃姓男子因不滿陳姓男子積欠毒款7000元，竟找來15名小弟拘禁陳男，以辣椒水塗抹裸露下體、電擊、剪刀剪手指、毆打、燒燙等各種凌虐手法，威脅陳男簽下萬元本票。基隆地院審結依私行拘禁罪，判黃男等15人4月至1年不等徒刑。仍可上訴。

據判決，小K為了討回7000元毒款，找來小弟誘騙陳男相約基隆火車站附近的仁祥醫院碰面，之後再將他載到一私人住處以球棍、椅子、小板凳等工具毆打陳男，要他連本帶利簽下3萬4千元本票。因陳男籌不到錢，同日下午小K再指使小弟，把他載到基隆安樂區一社區拘禁，期間再逼迫他簽下16萬本票。

受拘禁期間，曾姓小弟先以辣椒水塗抹在陳男裸露的下體，再以手機錄影錄下過程，威脅陳男若不還錢，就將影片上傳網上供大眾傳閱；接著小弟們還持剪刀剪陳男手指、以紙箱蓋住他，並把點燃的環香放入裡面悶燒，另又拿出電擊棒電擊他下體，甚至拿出香菸、灼烤過的剪刀，故意碰燒、燙傷陳男的四肢及頸部。

隔日上午，黃姓小弟還拿出「劇本」強迫陳男背誦，要他以車禍肇事及清償賭場輸錢的劇情，向家人請求墊款代償，陳男照做後，小弟見陳母不予理會也不為所動，便出言恐嚇「要把你拖去埋起來」。陳男被拘禁長達5日後，終於在一次無人監控的時候趁隙逃脫，趕緊逃往附近警局報案。

基隆地院審理時，黃等15名被告狡辯卸責、態度輕漫，沒有絲毫悔意。法官審酌，陳男受拘禁長達5日，過程中還被各種殘忍酷刑凌虐、羞辱，讓他身心嚴重受創，最後依私行拘禁罪，判黃男等15名小弟4月至1年不等徒刑。仍可上訴。

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