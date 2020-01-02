批對手捏造事實　童小芸南檢控告陳亭妃違反選罷法

▲國民黨立委候選人童小芸，以陳亭妃捏造事實攻擊她，向台南地檢署控告陳亭妃涉嫌違反選罷法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃因不滿國民黨立委候選人童小芸質疑黃姓助理父親自焚身亡恐與陳亭妃有關、陳亭妃之妹陳怡珍於議長選舉時跑票「背骨」非議及爭取預算涉嫌移花接木等，向台南地檢署控告童涉嫌違反選罷法，而童小芸2日也以陳亭妃捏造事實攻擊她，向陳亭妃提告違反選罷法。

童小芸指出，她自從參選以來，始終希望以政見爭取選民支持，並厭惡誣陷攻訐之選舉歪風，然因競爭對手除以不實誇大之文宣誤導選民外，更透過媒體屢次污衊童小芸之人格及名譽。她多次接獲支持之民眾反應，並希望能反擊對手不實之競爭手段，經過連日來的思考後，為遏止這種選舉歪風，並避免使不知情之選民因而誤解，決定就連日來對手所為之不實污衊，採取法律途徑反擊。

2日下午2時，她在律師陪同下，前往台南地檢署按鈴申告陳亭妃涉嫌違反選罷法等罪嫌，希望藉由司法制裁來遏止競爭對手以污衊方式影響選情，並端正選舉風氣。

陳亭妃競選總部對此表示，裝睡的人是叫不醒的，如果選舉選到如此沒有理性，那還要需要做什麼回應呢？陳亭妃1日下午已經提告，一切就交由司法處理，也希望童里長自重，不要為了蹭熱度，而不斷傷害別人。

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