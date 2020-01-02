黑鷹失事參謀總長殉職　柯文哲心情沉重取消彰化競選行程

▲原定1月4日將舉行的造勢活動取消。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，造成飛機內8人死亡5人獲救的重大傷亡意外，罹難者包括參謀總長沈一鳴。消息一出，包括正在彰化掃街的柯文哲馬上停止競選行程，而身為三軍統帥的總統蔡英文，也宣布自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

柯文哲原訂下午從南瑤宮出發，到市區內掃街拜票，早上一聽到黑鷹飛機迫降，要大家為國軍弟兄及搜救隊加油，下午2時許，聽到罹難者的消息後，心裡就很沉重，將彰化競選行程取消趕回台北。

▲柯文哲取消下午彰化競選活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蔡英文總統連任競選辦公室聲明，鑑於今日國軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任全國競選總部宣布，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

而民進黨彰化縣黨部也宣布除了原訂4日晚間將於溪湖鎮湖西國小停車場舉辦「勇敢自信 護台同行」，蔡英文賴清德彰化縣造勢晚會，邀請到部長沈榮津、前行政院長游錫堃及立法院長蘇嘉全等人都會到場站台，臨時喊卡外，全體候選人，包含宣傳車同步停止三天所有造勢活動等公開競選活動。

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