斗六公園雲林耶誕城　民眾歡度閃亮聖誕夜

▲斗六市公所21日於斗六假日人文市集舉辦耶誕系列活動，下午2點開始至晚上7點是大活動，為今年的聖誕夜再添溫馨歡樂氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

下週三就是聖誕節，近年國內不乏各式慶祝活動，斗六市公所21日於斗六假日人文市集特別舉辦「雲林耶誕城，亮眼幸福大斗六」系列活動，下午2點開始，小丑秀、魔術秀、鋼鐵人互動秀及斗六初亮相的川劇變臉等，晚上7點的點燈活動後則是以燈光、舞蹈及樂團演出為主，為今年斗六的聖誕夜再添溫馨歡樂氣氛。

斗六市公所為了聖誕系列活動特別準備了巨型氣球聖誕老人，以及全雲林最高的裝置藝術聖誕樹，超醒目吸睛，為聖誕佳節增添不少氣氛。市公所政風室在現場進行反賄選宣導，為了讓新住民朋友也看得懂，特別製作了雙語宣導海報，期能透過廣泛多元的管道，不分族群大家一起支持乾淨選舉。

斗六市長林聖爵表示，聖誕節在西方就是親人團聚的日子，可見家庭的觀念不分國界，都是很重要的，這次的活動也特別設計有「親子同樂會」和「閃亮耶誕夜」兩個部分，下午來可以活動身體參加精心設計的親子闖關活動，晚上則可以和家人、男女朋友一起享受浪漫燈光和音樂，歡迎大家來體驗。

▼▲斗六市公所21日於斗六假日人文市集舉辦耶誕系列活動，下午2點開始至晚上7點是大活動，為今年的聖誕夜再添溫馨歡樂氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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