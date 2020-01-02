方便民眾返鄉投票　中橫臨37便道增2開放時段

▲中橫臨37便道將新增2開放時段，方便民眾返鄉投票。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

2020總統、副總統及立法委員選舉在即，公路總局第二區養護工程處為讓大梨山區民眾能順利返鄉投票，2日宣布1月10日至12日，將原本開放3時段的中橫公路臨37便道，增加為5個時段，也就是上午7點、10點、中午12點、下午2點、4點，讓民眾可以順利投下神聖的一票。

已是大梨山地區重要道路之一的中橫公路臨37便道，冬季目前僅開放上午7點、中午12點及下午4點3個時段。由於本月11日舉行總統副總統及立委大選投票，第二區養工處為此，今天宣布臨37便道10日至12日將多開放2個時段，包括上午7點、10點、中午12點、下午2點、4點。

▲遊客要走中橫臨37便道，只能搭乘豐原客運865號公車行走。（圖／記者李忠憲攝）

二工處表示，臨37便道13日就恢復原本開放3個時段，另外，中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道之5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。遊客僅能搭豐原客運865號公車，仍維持常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午16時30分）。

由於便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，將立即封閉道路禁止通行。呼籲用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息。

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