已婚名醫愛上「超胸海七妹」　遭貸款偷買2透天厝還賠2千萬

記者李忠憲／台中報導

已婚謝姓牙醫本身也經營房產仲介，多年前戀上知名酒店海派七店的李姓長腿嫩妹「小雲」，謝男不捨李女，2人共組房產公司，李竟恩將仇報，背著謝用公司名義貸款，先後買下2棟共4千萬元透天厝。謝後來不願再幫付錢，李女還找黑幫蕭姓男子等人恐嚇揚言「公開不倫戀」，又拿出2000萬才息眾怒。檢警日前逮捕李女、蕭男等5人，依組織、恐嚇罪嫌移送法辦。

▲刑事局中打將涉嫌恐嚇取財的李姓酒女等人送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

55歲謝姓牙醫師是中部知名牙醫，本身也經營房產公司，財力雄厚。已婚有子女的他2014年跟友人開團去台中知名酒店海派七店見識見識，遇上李姓酒女「小雲」。謝男見她面貌清秀，身材高挑、長腿、胸部豐滿，完全是他的菜，之後多次到海派指定小雲，還主動邀她一起組房產投資公司，讓小雲遠離是非地。

豈知李女非但不感恩，反覬覦謝男的財產，她先配合在房產公司上班，2017年背著謝男，利用房產公司扣繳憑單等資料，偷偷向銀行貸款，購買北屯區一棟2千多萬的透天厝。謝男後來發現，但仍繼續幫李女繳貸款。她竟得寸進尺，今年2月又用相同手法購買一棟南區2千萬元的透天厝，謝男得知火大，直接表明不會幫忙付貸款。

▲刑事局中打查扣和解書及犯案工具。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲涉案男子遭依法送辦送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

結果，李女竟找來混黑幫的55歲蕭姓男子等人約謝男出來談判，表明若不支付付用，就要在謝經營的診所前拿看板公開不倫戀，看板會「一天比一天大」。蕭男也當場點名中部知名道上兄弟，告訴謝「就算找這些人來處理也沒用！」

謝男只好先當場支付200萬元現金，還開了960萬元支票給蕭男，另外又跟李女簽「和解書」，還付了840萬，總共損失2千萬元。

刑事局中部打擊犯罪中心第四隊獲報後，立刻蒐證調查，發現李女一點也不單純，曾因房屋裝潢糾紛找來49歲魏姓男子等人恐嚇王姓業者，賺到和解金20萬。專案小組12月11日進行搜索，將李女、蕭男等5人帶回。

李女喊冤否認犯案，直說是雙方單純財務糾紛，但被害人指證歷歷，警詢後依違反組織犯罪條例、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦。檢察官複訊後，蕭男3萬元交保，其他人請回。

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