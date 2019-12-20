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獨／法內情孝子版！假釋中兼2差奉養重病老母　酒駕判2月「3鄰居做證」改免刑

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▲桃園市吳姓男子今年3月間被黃姓友人酒後騎車載回家，途中發生車禍，為黃向警方頂罪，警方調閱行車紀錄器拆穿吳男企圖頂罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲周姓更生人因母親有失智症，到友人開的餐廳討論喝酒，酒測超標遭警方送辦，法官認定他是孝子，改判免刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

周姓更生人為照顧年邁重病老母，努力打零工賺錢，陪伴老母就醫、上教堂，因發現母親有失智症狀，到友人開的餐廳討論喝了幾杯酒，遭警攔查，酒測值0.66送辦，遭判2月徒刑可易科罰金。他擔心母親無人照顧，上訴請求法官開恩，同社區鄰居、保全也出庭證明周男確實是「孝子」。台中地院據此撤銷原判，改判免刑，全案定讞。

判決書指出，49歲周男因運輸毒品案件，遭法院判刑16年餘，2017年假釋出獄。他雖有2名弟弟，但都無法賺錢養護重病老母親，他一肩扛起責任，當保全及小吃店員工。2018年12月某晚，周男因為懷疑母親有失智症，到北區朋友開的餐廳請教對方母親失智情況，喝了數杯高粱，騎機車回家時遭警方攔查，酒測值竟高達0.66毫克，遭依公共危險罪嫌送辦。由於案情單純，又是第一次酒駕，台中地院簡易庭判他2月徒刑，可易科罰金。

雖然判刑輕微又可繳罰金，但周男如果刑期確定，肯定要回監獄服刑，老母將無人可照顧。他上訴請求法官能法外開恩，讓他繼續盡孝道。

社區陳姓保全到庭證稱，他在該社區服務1年多，周母在他任職後數月就有不自覺排尿、排便、煮食忘了關火等狀況。他看到都是周男在照顧母親，每周準時帶去教堂，照顧得非常好。他只看過他大弟2、3次，每天待家裡經常喝酒，二弟賺的錢只夠自己開銷，2人還經常在家裡打架。

陳男說，周男會主動幫忙整理社區公共環境、修剪花草樹木，跟社區的人都會主動打招呼，作息正常。他原不知周男是更生人，事發後跟他聊天才知道。他因為小時候父母雙亡，非常願意幫助有孝心的人，他認為周男是個很孝順的孩子，主動建議周男請律師，他也願意幫忙作證，請求法院判他免刑。

鄰居史姓女子表示，她住社區11年，周男母親生病，糖尿病引發併發症，還因大腸癌開刀手術，之後到處大小便，大家不了解都罵她。周男帶他母親去看病、買飯、洗澡，家裡什麼事情都是他一手包辦，她覺得周男很細心照顧母親，對長輩也很有禮貌，有空就會幫忙社區砍樹、剪花、整理環境。

黃姓婦人也證稱，她跟周家已認識50年，關係非常親密。周母大腸癌開刀後大小便都失禁，在家裡、社區走廊、電梯都會有排泄物，周男都會拿衛生紙擦拭後再用拖把拖，讓她非常感動。她認為周男將母親照顧得非常好，家裏整潔、到醫院教會、出外走走都是周男陪伴，周母十分依賴他。周男大弟近9年沒工作，常跟母親拿錢喝酒，根本沒照顧母親；二弟雖有工作，但因欠信用貸款每月遭扣款，生活只夠養活自己。

黃婦說，周男當時因為經濟上有問題，誤信朋友的話做糊塗的事。周男假釋出來後，她有跟他聊過，因為社會無法接納、會排斥更生人，所以找工作不容易。她有勸說先苦著做，他也去做臨時工，但薪水很微薄，那次就去喝了一點酒，沒有想到就出事。她認為周男有改變，周男孝順母親對人十分尊敬，也不再懊惱過去，他努力希望好好陪母親最後這一段，把家裡情況改變，所以對弟弟也很容忍，會顧慮到弟弟。

法官認為，周男因重病母親疑有失智，前往請教友人時喝幾杯酒，返家時遭警攔下未肇事，情有可原且輕微。他假釋出監2年多，除本案無其他犯罪行為，有正當工作，已有悔改之心，且母親因失智等病症，有大小便失禁情形，仰賴他一人照顧。相關證人都證實周男與母親長期密切相處，盡力走回正途、孝養其母。

法官說，原審判周男2月可易科罰金，即使減刑剩1個月，周男仍得撤銷假釋入監服殘刑。如此除將讓周男積極更生，為回歸社會努力都付諸流水，也與徒刑執行讓受刑人改悔向上、適於社會、回歸正常生活目的有違，也將讓他高齡病重母親陷於無人照料窘境，最後改判周男免刑。

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