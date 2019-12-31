▲北市動物園投票日照常營業，員工輪班找空檔去投票（圖／本報資料照）

記者楊亞璇／台北報導

《ETtoday新聞雲》接獲讀者投訴，指過去台北動物園員工在投票當日，可以提前3小時或延後3小時上班，讓大家去投票，質疑為何今年取消。對此，動物園發言人曹先紹表示，依據勞基法規定，公職人員選舉罷免投票日視為放假日，因此同仁上班將視為加班，各主管皆積極協調，讓同仁找到空檔去投票。

曹先紹表示，今年沒有提早或延後3小時上班時間的規定，主要是因為去年修改勞基法，根據最新規定，公職人員選舉罷免投票日視為放假日，因此若有同仁需要上班，就視為雇主跟勞工協商結果，比照勞基法規定，前兩個小時工資是平常的1.33倍，兩個小時之後以1.66倍計算，就是按照勞基法照表操課。

曹先紹說，過去幾年並沒有明確針對投票日有相關規定，因此在勞資協商會議中決定，同仁可以提早三個小時或晚到三小時上班，今年的勞資協商會議裡面，有勞方代表持不同意見，確實有人認為動物園在1月11日當天就不要營業，但園方認為勢必會引發民眾反彈，當時雙方各自表述意見，協商結果就是投票日當天依勞基法處理。

曹先紹說，投票日既然是加班，當然就不用上滿8個小時，各部門會協調誰輪班人力，大部分員工在當天上滿6個小時左右，各主管皆積極協調，讓同仁找到空檔去投票。

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