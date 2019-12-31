全家都同立場！他問「跟家人聊政治不會吵架」是幸運嗎　苦主嘆：早放棄了

▲有人會因為政治立場不同而吵架。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

政治一直都算是很敏感的聊天話題，就算是家人，也可能因為政治立場不同而大吵。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「跟家人聊政治不會吵架是不是很幸運？」文中表示，他們家一天到晚吵架，但看新聞、跟討論選舉卻從來不會吵架。原PO忍不住說，「聊政治不會吵架的家庭，這時候是不是顯得特別幸運啊？」

原PO文中表示，爸媽在他小時候就從不在小孩面前講政治，會有自己的看法跟立場都是長大後自己去了解的，「以前也以為跟爸媽聊這麼敏感的話題感覺尷尬，結果居然沒有，爸媽的立場幾乎都跟自己相同。

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不只原PO家，「連阿姨啊姑姑舅舅啊，那種不常見面的來家裡也可以聊，因為大家的立場幾乎都一樣。」原PO透露，他爸媽、阿姨姑姑等親戚都是65歲以上的人了，「看到很多人哀嚎回家跟爸媽討論選舉被罵洗腦，跟家裡鬧的很不愉快」，覺得聊政治不會吵架的家庭，這時顯得特別幸運。

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▲有人說，就算是情侶最好也不要聊政治。（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，就有人相當有感，「我早就放棄跟家人談政治了」、「七月以來跟母親越來越遠」、「最幸運的應該是立場不同但互相啟發盲點且心平氣和」、「因為選舉家父已經半年不跟我說話的路過」、「假中立也很靠腰」、「4，還有同顏色也可以吵的QQ。」

不過也有網友表示，「還好八？會吵的基本上都是智障家庭」、「我是我們家唯一不同立場，但我不會去吵，沒必要為了一場選舉搞得家庭失合」、「還好我家不聊政治的，因為都投廢票居多QQ」、「立場都不相同還不吵架才厲害」、「有水準的家庭，立場不同也不會吵」、「我跟家人支持的人都不一樣，但我們都不會吵架，完全不懂為了政治跟家人翻臉的是在哈囉？」

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