　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員爆楊蕙如一張發票報2年度　北市：3種款項有疑義

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼應曉薇、王鴻薇再爆卡神重複核銷祕辛。（圖／記者楊亞璇攝）

▲應曉薇、王鴻薇再爆卡神重複核銷祕辛。（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼應曉薇、王鴻薇再爆卡神重複核銷祕辛。（圖／記者楊亞璇攝）記者楊亞璇／台北報導

卡神楊蕙如養網軍案延燒，台北市議員應曉薇等人2日召開記者會，質疑楊蕙如重複請款。對此，北市政風處回應，有沒有跟中央重複請領，調不到資料，但是以北市體育局資料做比對，確實有三種費用有疑義，因已移送檢調，細節不便多說明。

北市議員王鴻薇說，這麼一段時間以來，大家一直在尋找楊蕙如，「我看她已經跑路」，楊蕙如在民進黨包庇之下，有一個空前的弊案即將要被揭發，同樣一筆支出，二聯申請一筆錢，三聯申請一筆錢，「是要扒幾次皮？」

王鴻薇還說，同一張發票在2017、2018都請款，不同年度請款一魚多吃，在北市府裡面，二聯三聯各請款一次，質疑這些發票不僅在北市府請款，同時也在體育署請款，她大酸「當民進黨的網軍就可以吃香喝辣，一魚多吃」。

王鴻薇痛批，會計師簽證20萬的東西，去比對原始憑證只有10萬，楊蕙如虛報領款款項，這就是詐欺，難怪柯市府要趕快丟出去檢調，不然就是共犯。

▲▼應曉薇、王鴻薇再爆卡神重複核銷祕辛。（圖／記者楊亞璇攝）

應曉薇更點名前觀傳局長簡余晏，指2016網球公開賽在高雄舉辦，簡余晏也給補助，要楊蕙如到高雄行銷2017年的世大運，「給妳錢用網軍，什麼名目都想得出來」；而且限制性標案把該負責、該履行的都刪掉，高雄舉辦的賽事，台北市送錢。

政風處回應，有沒有跟中央重複請領，調不到資料，有試圖請中央單位協助，中央單位有提供相關資料，但是以北市體育局資料做比對，並與下游廠商要憑證，確實有三種費用有疑義，憑證內容是有疑義，重複報銷、憑證短缺，數字兜不攏，因已移送檢調，細節不便多說明。

另外，政風處指出，此案已經確定移送司法機關，經過多方查證，能夠約談到的還是有限，有試圖跟楊蕙如聯繫，留言、打電話都沒有回應，僅有打電話聯絡上公司行政的小姐，公司編制應該很小，當時政風處要送公文請他們說明，當時看到只有一個小姐來應門，小姐稱她是執行秘書，可能在風頭上門禁管制蠻嚴謹，不確定裡頭有多少人。

不過由於楊蕙如都是以影本請款，應曉薇質疑，因為標案都是統包，不需要比比核銷憑證，只需要會計師簽證，才讓楊蕙如鑽漏洞。政風處回應，一般會計核銷的話當然是要正本，而政風處拿到影本，體育局在這一類的經費分攤業務就是用契約方式，約定就是以會計師簽證方式來核銷。

汪志冰不滿炮轟，哪一家會計師事務所，要吊銷證照，會計事務所根本是合謀，要馬是專業不足，要馬就是合謀犯罪，市府的SOP要調整。

▲▼應曉薇、王鴻薇再爆卡神重複核銷祕辛。（圖／記者楊亞璇攝）

ET快訊
黑鷹回報「最後一句話」曝光！8點6分從雷達上消失
《美國隊長》女星涉嫌「殺害68歲母親」　遭到逮捕入獄
快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡
黑鷹迫降烏來　機上13人完整名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

直升機光點消失前「最後一句話」曝光…8點6分從雷達上消失

藍議員爆楊蕙如一張發票報2年度　北市：3種款項有疑義

快訊／蔡英文取消今日屏東行程　全力關注黑鷹直升機迫降搜救進度

黑鷹直升機迫降搜救　柯文哲取消直播全力幫國軍弟兄打氣

賴品妤署名文宣被指控是「黑函」遭查扣　李永萍打臉喊提告

快訊／國防部重申沈一鳴獲救是錯誤訊息　國軍持續搜救中

影／赴烏來關切搜救進度　侯友宜：已派30人！墜山區要走3–4小時

「最後一句話」是回報天氣！消防證實參謀總長沈一鳴獲救　國防部否認

黑鷹直升機2018年也曾出意外　造成2罹難4失蹤

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

直升機光點消失前「最後一句話」曝光…8點6分從雷達上消失

藍議員爆楊蕙如一張發票報2年度　北市：3種款項有疑義

快訊／蔡英文取消今日屏東行程　全力關注黑鷹直升機迫降搜救進度

黑鷹直升機迫降搜救　柯文哲取消直播全力幫國軍弟兄打氣

賴品妤署名文宣被指控是「黑函」遭查扣　李永萍打臉喊提告

快訊／國防部重申沈一鳴獲救是錯誤訊息　國軍持續搜救中

影／赴烏來關切搜救進度　侯友宜：已派30人！墜山區要走3–4小時

「最後一句話」是回報天氣！消防證實參謀總長沈一鳴獲救　國防部否認

黑鷹直升機2018年也曾出意外　造成2罹難4失蹤

快訊／士林官邸前追撞意外！6車撞成一團　貨車「車頭全毀」釀3傷

閉眼都能做！每天8分鐘，簡單5分鐘瘦臉消咬肌

中職／兄弟新球季洋將全面升級！將有新面孔

【2020大選】黃丙喜／當總統候選人紛紛拜神

2017年以來首返尼克主場　甜瓜猛砍26分慘敗仍贏滿堂彩

託友買二手車！水煙一丟...6萬「行動蟑螂基地」駭人出土　他崩潰：滿滿都是

3年背上長出「14公分詭異龍角」　他嚇到就醫竟是恐怖皮膚癌！

中職／黃甘霖與統一獅終止合約　離開待22年球隊

習近平「年輕私照」曝光！辦公室書架「精心擺18張照片」…2張關鍵照從不換

大量解僱人數創單月新高　勞動部積極推動入廠查訪機制

政治熱門新聞

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

快訊／傳參謀總長沈一鳴獲救送三總　軍方否認消息

韓PO夫妻合照諷：你們越黑我們越好

快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡」

快訊／黑鷹迫降烏來13人完整名單：沈一鳴上將、2位中將、3位少將

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

快訊／黑鷹直升機迫降參謀總長在機上　蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

1張發票報2次！柯文哲：楊蕙如案2日移送檢調

年輕人為何不挺藍　藍高層說出心內話

館長認證高嘉瑜不太會做人：難怪沒什麼朋友

張善政打臉發言人：博士畢業證書掛家中

LIVE／國防部緊急說明黑鷹直升機迫降烏來山區

更多熱門

相關新聞

1張發票報2次！柯文哲：楊蕙如案2日移送檢調

1張發票報2次！柯文哲：楊蕙如案2日移送檢調

「卡神」楊蕙如案有新進展！台北市長柯文哲1日向大家報告一個好消息，指出政風處調查已經結束，2日上班就請副市長黃珊珊將全案移送檢調，整件事情就是卡神用1張發票核銷2個單位，結論就是鑽法律漏洞。對此，引發網友正反論戰，有人認為「北市自己核銷出大包，說人鑽漏洞」；但也有人指出「該辦就是要辦」。

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

蔡賴菊宣傳都她操盤　矮化台灣也沒關係

蔡賴菊宣傳都她操盤　矮化台灣也沒關係

柯P：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

柯P：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

看完蘇啓誠檢討報告好心疼　前駐日代表：良心哪裡去了？

看完蘇啓誠檢討報告好心疼　前駐日代表：良心哪裡去了？

關鍵字：

楊蕙如

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面