藍議員爆楊蕙如一張發票報2年度　北市：3種款項有疑義

▲應曉薇、王鴻薇再爆卡神重複核銷祕辛。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

卡神楊蕙如養網軍案延燒，台北市議員應曉薇等人2日召開記者會，質疑楊蕙如重複請款。對此，北市政風處回應，有沒有跟中央重複請領，調不到資料，但是以北市體育局資料做比對，確實有三種費用有疑義，因已移送檢調，細節不便多說明。

北市議員王鴻薇說，這麼一段時間以來，大家一直在尋找楊蕙如，「我看她已經跑路」，楊蕙如在民進黨包庇之下，有一個空前的弊案即將要被揭發，同樣一筆支出，二聯申請一筆錢，三聯申請一筆錢，「是要扒幾次皮？」

王鴻薇還說，同一張發票在2017、2018都請款，不同年度請款一魚多吃，在北市府裡面，二聯三聯各請款一次，質疑這些發票不僅在北市府請款，同時也在體育署請款，她大酸「當民進黨的網軍就可以吃香喝辣，一魚多吃」。

王鴻薇痛批，會計師簽證20萬的東西，去比對原始憑證只有10萬，楊蕙如虛報領款款項，這就是詐欺，難怪柯市府要趕快丟出去檢調，不然就是共犯。

應曉薇更點名前觀傳局長簡余晏，指2016網球公開賽在高雄舉辦，簡余晏也給補助，要楊蕙如到高雄行銷2017年的世大運，「給妳錢用網軍，什麼名目都想得出來」；而且限制性標案把該負責、該履行的都刪掉，高雄舉辦的賽事，台北市送錢。

政風處回應，有沒有跟中央重複請領，調不到資料，有試圖請中央單位協助，中央單位有提供相關資料，但是以北市體育局資料做比對，並與下游廠商要憑證，確實有三種費用有疑義，憑證內容是有疑義，重複報銷、憑證短缺，數字兜不攏，因已移送檢調，細節不便多說明。

另外，政風處指出，此案已經確定移送司法機關，經過多方查證，能夠約談到的還是有限，有試圖跟楊蕙如聯繫，留言、打電話都沒有回應，僅有打電話聯絡上公司行政的小姐，公司編制應該很小，當時政風處要送公文請他們說明，當時看到只有一個小姐來應門，小姐稱她是執行秘書，可能在風頭上門禁管制蠻嚴謹，不確定裡頭有多少人。

不過由於楊蕙如都是以影本請款，應曉薇質疑，因為標案都是統包，不需要比比核銷憑證，只需要會計師簽證，才讓楊蕙如鑽漏洞。政風處回應，一般會計核銷的話當然是要正本，而政風處拿到影本，體育局在這一類的經費分攤業務就是用契約方式，約定就是以會計師簽證方式來核銷。

汪志冰不滿炮轟，哪一家會計師事務所，要吊銷證照，會計事務所根本是合謀，要馬是專業不足，要馬就是合謀犯罪，市府的SOP要調整。