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黃珊珊爆楊蕙如案「會計師簽證」有問題　大嘆：中華民國要相信什麼？

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▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

卡神楊蕙如案持續延燒，楊蕙如所屬的易始公司疑似浮報帳款。對此，台北市副市長黃珊珊2日受訪證實，政風處調查後發現，會計師簽證與憑證的數字有落差，讓她無奈說「如果會計師簽證都不能相信，那中華民國要相信什麼呢？」

黃珊珊解釋，分攤款部分不可能包裹式分擔，只會分擔幾個特定項目，程序是以會計師簽證驗收，就是報說這項目花多少錢，因為不可能一張一張憑證去對，是政府部門相信會計師，會計師簽證就是說這項目花了這麼多錢，就按照合約，這項目分擔多少，是這樣的處理方式，「會計師簽證部分，我們接受了」。

「簽證是這數字、憑證只有這些數字，中間有落差」。黃珊珊強調，北市體育局這邊問題並不大，現在問題在，發生爭議之後才會去查說這些憑證有沒有狀況，政風處積極主動去調查簽證內部的項目跟憑證中間狀況是怎樣，所以他們花很多時間一家一家詢問，在調查過程中發現簽證跟憑證中間可能有些不符。

黃珊珊說，「但我們不是司法機關，這些民間團體只能約訪，沒辦法強迫」，他們不提供，我們沒有強制處分權，因此認為有不對勁的地方，就交給檢調，相關憑證可能要檢調才能去查。

黃珊珊說，「原始在我們這邊驗收是沒問題，但有人可能鑽了這漏洞」，以後作業就是把這漏洞補起來，是不是未來只要看會計師簽證，但如果會計師簽證都不實，那政府要相信什麼呢？

黃珊珊感嘆，「我相信很多政府補助案跟分攤案都是這樣，我們相信會計師是有執照的」，比如上市櫃公司最後年報是會計師簽證，投資人就是看年報去決定要不要買股票，「如果會計師簽證都不能相信，那中華民國要相信什麼呢？」

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