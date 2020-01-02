彰化立委政見發表會柯呈枋大戰陳秀寶　焦點放在反滲透法

▲彰化立委政見發表會，第一選區立委候選人陳秀寶與柯呈枋最先上場。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣選舉委員會上午舉辦「第10屆立法委員彰化縣公辦電視政見發表會」，採現場直播方式於新頻道、新彰及三大有線電視CH03公益頻道播出，4日及5日中午12時錄影重播；四選區16名候選人，分成二輪發表政見，每輪12分鐘，將進行到下午18時30分，首先上陣的柯呈枋與陳秀寶，兩人都對反滲透法進行攻防。

陳秀寶指出，國民黨仍是不願面對中國的滲透，甚至可以說是放任。儘管民進黨這段時間以來一直呼籲國民黨，請國民黨傾聽台灣民眾的聲音，台灣民眾對於中國的滲透是恐懼的，台灣民眾對中國的打壓是厭惡的，台灣民眾對於親中的行為是憂慮的，台灣需要一部能夠維護國家安全的《反滲透法》。

柯呈枋則表示，有關反滲透法是民進黨用來抹紅國民黨、抹紅國民黨所有參選人、恐嚇台灣人民、販賣亡國感、箝制言論自由的政治法案，堅決反對任何境外敵對勢力渗透台灣，絕不容許任何國內勢力，利用反滲透法，侵害基本人權與言論自由。

柯呈枋指出反滲透法，輕易就羅織人民罪、違反程序正義、違反法律明確性原則、違反罪刑法定主義，是一部違憲的法律，利用國會多數暴力、欠缺社會參與、欠缺縝密討論、強行通過的不完整法律，讓人民恐慌、人人自危，我們的台商、台生、台師及西漂在大陸努力工作創業的台青，不知何日會變成犯罪嫌疑人被約談調查，從今以後，恭奉媽祖、玄天大帝、關聖帝君、保生大帝等等神明的寺廟及道觀、禪寺、佛寺、教堂等各宗教組織、信徒們所進行兩岸宗教交流，都要小心了！

柯呈枋更砲轟民進黨各項政策悖離民意，中央執政無能，讓社會退步，咱為著共同的理想，為著彰化的繁榮、為著台灣的進步、為著國家的未來，大家堅定地和阿枋站一起，相信在您的相挺下，繼續堅持下去，我們一定會繼續為彰化、為咱的未來、為大家的健康，贏得這場的選舉！

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