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卡神楊蕙如案何時函送檢調？　柯文哲：不會因為選舉就壓著

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▲台灣民眾黨主席談卡神楊蕙如案，絕對不會因為選舉而壓著。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲談卡神楊蕙如案，絕對不會因為選舉而壓著。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣民眾黨主席柯文哲，2日上午與學姐黃瀞瑩站到彰化市沿路掃街拜票，同時也在官網開直播，這幾天鬧得沸沸揚揚的卡神楊蕙如所屬的易始公司疑涉「一票兩報」，何時要函送檢調？柯文哲在接受媒體訪問時說到，相關的資料仍在比對，已經要求政風處公文流程要盡快，一份要送議會，不會因為選舉就壓著。

柯文哲說，這還需要比對，目前台北市政府沒有驗收的原始憑證，只有會計師簽證，社會運作需要建立信任，「我們認為會計師是對的，如果會計師簽證有問題就麻煩大了」，「有多少證據，說多少話 ，才能移送檢調，我們只是丟出一個球，北市府一定會將全部資料交出來，但楊蕙如卻是向中央很多單位申領錢，就看中央要不要交出資料，才能進一步比對。」

▲台灣民眾黨主席談卡神楊蕙如案，絕對不會因為選舉而壓著。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲與學姐學姐黃瀞瑩一起沿街拜票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

外界認為台灣民眾黨想藉楊蕙如案拉抬選情，柯文哲說，這方面有加分或扣分，看重的還是主流，相信正直誠信、建立法治才是台灣正義才需要去追求的，這方面儘量不要有太多選舉考量，只要求政風處儘快處理，不要設定時間表，不會因選舉到了就壓著，等選後再交出來，絕對不會，只會讓整個國家更自然正常就好了。

柯文哲同時也因為黑鷹直升機意外事故，下午在彰化的掃街全程取消，請每一位朋友共同為搜救隊，以及國軍弟兄加油打氣。

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